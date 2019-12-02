Меган Маркл в пятый раз осталась без личной помощницы: названа причина

Личный ассистент герцогини приняла решение уволиться

Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцогиня Меган Маркл, которая 27 ноября отметила вместе с принцем Гарри вторую годовщину со дня помолвки, осталась без личной помощницы. Дело в том, что Саманта Коэн, которая была назначена на должность самой королевой Британии Елизаветой II, приняла решение уволиться.

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Как сообщает издание The Sun, личная помощница бывшей актрисы не разделяла поведение герцогов. А в частности – частные перелеты, которые супруги в последнее время часто совершали. Недавняя их поездка вызвала шквал неодобрения в сети – Меган Маркл и принца Гарри обвини в том, что они полетами на частных самолетах загрязняют внешнюю среду.

Сейчас Саманта получила новую престижную должность, которая не связана с королевской семьей. Теперь она будет работать в благотворительной организации Cool Earth, которая как раз и занимается проблемами экологии, в частности связанной с сокращением выбросов углерода.

Отметим, что Саманта Коэн – пятая помощница в числе тех, кто уволился и не захотел прислуживать Меган Маркл.

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, сделанные до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.

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