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Меган Маркл отказалась обсуждать свои планы с королевой Елизаветой ІІ даже по телефону

Герцогиня Сассекская не изъявила желания присутствовать на королевском совещании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38

Как известно, Меган Маркл отправилась в Канаду на прошлой неделе, вскоре после заявления о намерении сложить королевские обязанности.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Уладить все вопросы с членами королевской семьи предстояло принцу Гарри.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

Многие предполагали, что ради королевского саммита герцогиня Сассекская прилетит в Великобританию, однако этого не произошло. Вчера, 13 января, в прессе появилась информация, что на совещании присутствовала королева Елизавета ІІ, ее сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и Гарри. Супруг Ее Величества принц Филипп покинул Сандрингемский дворец до начала совещания, так как был в ярости из-за заявления своего внука и его супруги. Королева Елизавета ІІ выступала от его и своего имени.

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Кроме того, приближенные инсайдеры утверждали, что Меган Маркл участвовала в мероприятии, однако по видео- или телефонной связи. Теперь же выяснилось, что супруга принца Гарри отказалась обсуждать свое будущее с членами королевской семьи даже по телефону. Об этом сообщает издание Evening Standard со ссылкой на собственные источники.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Так, по их словам, принц Гарри и Меган Маркл после недолгих раздумий приняли решение, что участие герцогини в совещании вовсе не обязательно. Как к этому отнеслись ближайшие родственники принца Гарри – не сообщается.

Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление относительно дальнейшей судьбы Гарри и Меган.

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