Меган Маркл планирует стать президентом США – что известно

В истории королевской семьи может произойти уникальное событие

Герцогиня Сассекская, которая, как сообщалось ранее, затаила обиду на королевскую семью, снова оказалась в центре внимания. Согласно словам британской телезвезды и радиоведущей Беверли Тернер, Меган Маркл намерена стать президентом США. Об этом информирует британский таблоид The Mirror.

Узнайте в сюжете, каким видом транспорта пользуется королева Елизавета ІІ:

Беверли Тернер рассказала телеведущему канала Channel 5 Джереми Вайну, что Меган Маркл планирует баллотироваться на саму высокую позицию в политике США. Беверли Тернер отметила, что она не знает сроков или выборов, которые герцогиня Сассекская может выбрать для представления своей кандидатуры.

"Она будет баллотироваться в президенты, я не сомневаюсь в этом", – сказала Беверли Тернер.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Вероятно, это могло стать причиной переезда Меган Маркл и принца Гарри в США. С тех пор как супруги уехали из Великобритании, они активно выступали по ряду политических вопросов.

Недавно появились любопытные подробности из биографической книги королевской семьи. Согласно словам авторов, принц Гарри пожалел о переезде с Меган Маркл в США. После этого появились слухи о том, что Меган Маркл с принцем Гарри могут вернуться в Британию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться