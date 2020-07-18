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Меган Маркл планирует стать президентом США – что известно

Сегодня, 10:14

В истории королевской семьи может произойти уникальное событие

Герцогиня Сассекская, которая, как сообщалось ранее, затаила обиду на королевскую семью, снова оказалась в центре внимания. Согласно словам британской телезвезды и радиоведущей Беверли Тернер, Меган Маркл намерена стать президентом США. Об этом информирует британский таблоид The Mirror.

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Беверли Тернер рассказала телеведущему канала Channel 5 Джереми Вайну, что Меган Маркл планирует баллотироваться на саму высокую позицию в политике США. Беверли Тернер отметила, что она не знает сроков или выборов, которые герцогиня Сассекская может выбрать для представления своей кандидатуры.

"Она будет баллотироваться в президенты, я не сомневаюсь в этом", – сказала Беверли Тернер.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Вероятно, это могло стать причиной переезда Меган Маркл и принца Гарри в США. С тех пор как супруги уехали из Великобритании, они активно выступали по ряду политических вопросов.

Недавно появились любопытные подробности из биографической книги королевской семьи. Согласно словам авторов, принц Гарри пожалел о переезде с Меган Маркл в США. После этого появились слухи о том, что Меган Маркл с принцем Гарри могут вернуться в Британию.

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