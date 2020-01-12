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Меган Маркл подписала контракт с Disney

Экс-актриса будет озвучивать мультфильмы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

После скандального заявления об уходе Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи, бывшая актриса подписала контракт с Disney. Герцогиня Сассекская будет озвучивать мультфильмы, чтобы помочь животным.

Подробнее о скандале вокруг Меган и Гарри смотрите в сюжете:

О том, что Меган Маркл заключила контракт с известной киностудией, сообщает издание The Time. Известно, что герцогиня будет заниматься озвучкой персонажей в обмен на пожертвование. В частности, средства будут направляться в организацию "Слоны без границ", которая помогает выслеживать и защищать животных от браконьерства.

Отмечается, что данное решение вызвало осуждение у королевы Елизаветы II. Перед Рождеством высокопоставленные члены королевской семьи обвинили Меган и Гарри в том, что Маркл уже подписала соглашение с "фирмами, в том числе Disney".

Скандальные супруги же сообщили, что намерены стать финансово независимыми, отказаться от жизни за счет налогоплательщиков, больше времени посвящать благотворительности и воспитывать сына Арчи. "Мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями", – говорится в заявлении Сассекских.

Напомним, что ранее мы писали о возможном сотрудничестве Меган Маркл с с Givenchy.

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