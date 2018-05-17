Меган Маркл подтвердила, что ее отца не будет на свадьбе
В преддверии церемонии Меган сделала официальное заявление
Уже в субботу, 19 мая, состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри, трансляцию торжества будут смотреть тысячи зрителей по всему миру. Отец невесты все-таки не поведет ее к алтарю.
Слухи о том, что Томас Маркл не приедет на свадьбу дочери, появились в прессе давно, а теперь получили свое официальное подтверждение. Кенсингтонский дворец выпустил официальное заявление от имени Меган Маркл.
"К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе, я всегда заботилась о своем отце и надеюсь, что он сможет сосредоточиться на своем здоровье.
Я хотела бы поблагодарить всех, кто предложил щедрые слова поддержки. Пожалуйста, знайте, Гарри и я с нетерпением ждем возможности провести наш особенный день с вами в субботу".
Скандал вокруг отца Меган Маркл, Томаса, разгорелся недавно. Причиной тому стали скандальные снимки папарацци, которые сфотографировали Томаса Маркла по его личной просьбе.
73-летний Томас Маркл прогуливается по улице, снимает мерки для смокинга, смотрит альбомы с фотографиями Великобритании – серия этих снимков под условным названием "Отец Меган готовится к свадьбе дочери" на днях была обнародована в сети. Эти снимки оказались постановочными.
Как стало известно TMZ, отец Меган Маркл сам договорился с папарацци, чтобы сделать эти фото и опубликовать их в интернете. Более того: после скандала с фото Томас попал в госпиталь с сердечным приступом. По сообщениям западной прессы в среду, 16 мая, его прооперировали. Томас чувствует себя хорошо, но еще пару дней будет в госпитале.
Напомним, что принцесса Шарлотта станет подружкой невесты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри
Как Лондон готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, смотрите на видео ниже: