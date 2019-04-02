Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

Супруге принца Гарри нельзя надевать украшение принцессы Дианы

Меган Маркл Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл должна вот-вот родить первенца. Конечно, внимание прессы и поклонников герцогини прикованы к беременной Меган. И в сети появилась новая подробности жизни экс-актрисы в королевской семье. Дело в том, что принц Чарльз запретил Меган Маркл надевать тиару покойной принцессы Дианы – матери принцев Гарри и Уильяма.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Как сообщает Daily Mail, запрет свекра прозвучал еще осенью 2018 года, однако известно о нем стало только сейчас. Уточняется, что принц Гарри и Меган Маркл отправлялись тогда на Фиджи с официальным визитом, и супруга принца захотела надеть тиару на мероприятие.

Принц Чарльз заметил, что подобное решение слишком экстравагантно, и настоял на том, что демонстрировать роскошь в небогатой стране не соответствует правилам приличия. Отмечается и то, что Чарльз тактично уберег ее от опрометчивого шага, ведь Меган тогда еще привыкала к новой роли и не понимала, что такое украшение там – неуместно.

Впрочем, журналисты заметили, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в тот же вечер появилась в той самой тиаре на банкете в Букингемском дворце.

Напомним, ранее прошел слух, что персонал Кенсингтонского дворца придумал неприятное прозвище для герцогини Сассекской.

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