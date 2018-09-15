Меган Маркл приходится маскироваться: как проводит свободное время супруга принца Гарри

Герцогиня Сассекская одевает кепку и прячет волосы, если хочет остаться инкогнито

Меган Маркл. Фото: Getty

Меган Маркл, которая скоро отправиться с принцем Гарри в Австралийское турне, прекрасно держится на публике и всегда удивляет стильными нарядами, благодаря которым недавно вошла в список самых стильных знаменитостей по версии Vanity Fair. Однако мало кто знает, как герцогииня Сассекская проводит время, свободное от официальных встреч.

Как рассказал инсайдер изданию People, в основном Меган проводит выходные с принцем Гарри в Котсуолд-Хилс – уголке дикой природы с потрясающими английскими пейзажами.

"Когда она посещает занятия пилатесом, то собирает волосы и надевает бейсбольную кепку, чтобы остаться инкогнито", – рассказал инсайдер.

В прошлом "единственным местом, которое она регулярно посещала, был магазин здорового питания Whole Foods, что находится в пяти минутах от Кенсингтонского дворца", – добавил источник. "Таким образом она едва ли может сюда прийти и остаться при этом незамеченной".

По словам бывшего телохранителя принцессы Дианы, беззаботные дни в Америке для Меган Маркл давно прошли. "Она каждый день находится под пристальным вниманием общественности. Она не может себе позволить все, что ранее делала в Америке. Можно с уверенностью сказать, что сейчас она играет самую главную роль в ее жизни, которую когда-либо имела".

Напомним, герцогиня Сассекская Меган Маркл, отец которой продолжает давать скандальные интервью, отпраздновала свой 37-й день рождения еще 4 августа. Однако только сейчас она разослала открытки с благодарностью всем тем, кто прислал ей поздравления.