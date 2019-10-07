Меган Маркл приняла важное решение касательно сына Арчи

Герцогиня решила не знакомить сына со своим родным отцом

Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи Фото: Getty Images

Жена принца Гарри Меган Маркл, которая по видеосвязи устроила супругу сюрприз, приняла важное решение для их четырехмесячного сына Арчи Харрисона. Еще до рождения ребенка бывшая актриса пыталась всячески защитить первенца от назойливой прессы и излишнего внимания общественности. Более того, Меган обошла королевскую традицию и не показала новорожденного наследника сразу после родов.

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Герцогиня Сассекская пошла дальше и приняла важное решение – никогда не знакомить Арчи с его дедушкой и отцом Меган – Томасом Марклом. Как сообщает таблоид Express, таким образом супруга принца Гарри пытается защитить малыша от своих горе-родственников, которые постоянно подрывают репутацию экс-актрисы.

"Это ужасно печальная ситуация, но Меган приняла очень трудное решение, что у нее больше нет активных отношений с отцом", – рассказал источник.

Отметим, что отец герцогини даже не присутствовал на свадьбе дочери, а в одном из интервью выразил надежду на то, что материнство смягчит Меган: "Конечно, я разочарован, что не увидел Арчи. Я надеялся, что, став матерью, Меган смягчится и протянет мне руку. Ни один отец не заслуживает такого рода оскорблений, когда он был так добр к своей дочери".

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.

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