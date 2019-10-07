Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл приняла важное решение касательно сына Арчи

Герцогиня решила не знакомить сына со своим родным отцом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:12
Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи
Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи
Фото: Getty Images

Жена принца Гарри Меган Маркл, которая по видеосвязи устроила супругу сюрприз, приняла важное решение для их четырехмесячного сына Арчи Харрисона. Еще до рождения ребенка бывшая актриса пыталась всячески защитить первенца от назойливой прессы и излишнего внимания общественности. Более того, Меган обошла королевскую традицию и не показала новорожденного наследника сразу после родов.

За что жители Африки любят Меган Маркл, смотрите в сюжете:

Герцогиня Сассекская пошла дальше и приняла важное решение – никогда не знакомить Арчи с его дедушкой и отцом Меган – Томасом Марклом. Как сообщает таблоид Express, таким образом супруга принца Гарри пытается защитить малыша от своих горе-родственников, которые постоянно подрывают репутацию экс-актрисы.

"Это ужасно печальная ситуация, но Меган приняла очень трудное решение, что у нее больше нет активных отношений с отцом", – рассказал источник.

Читайте также:
"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

Отметим, что отец герцогини даже не присутствовал на свадьбе дочери, а в одном из интервью выразил надежду на то, что материнство смягчит Меган: "Конечно, я разочарован, что не увидел Арчи. Я надеялся, что, став матерью, Меган смягчится и протянет мне руку. Ни один отец не заслуживает такого рода оскорблений, когда он был так добр к своей дочери".

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Продолжает борьбу со СМИ: принц Гарри подал в суд из-за прослушивания телефона "Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид Меган Маркл провела лекцию для студентов университета в Африке: главный месседж
принц Гарри королевская семья Меган Маркл герцогиня Сассекская Арчи Харрисон
Источник: Express
Реклама

Новости партнеров

Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет удача
Гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет удача
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево

Популярные статьи

Сегодня, 09:25Food

Салаты из авокадо: топ-5 рецептов на любой вкус

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:26Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

Вчера, 16:36Events

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

Вчера, 15:07Афиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

Вчера, 14:35Техно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

Вчера, 13:35Events

Когда День учителя 2019 в Украине: дата и история

Вчера, 12:51Fun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 10:29Fun

6 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:14Шоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

5 октябряШоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

5 октябряШоу-бизнес

"Нужен маленький Потап": поклонники подозревают Каменских в беременности

4 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

4 октябряTravel

Остров с шестью жителями признан лучшим в мире

4 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Как правильно размещать вещи в квартире
Как правильно размещать вещи в квартире
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка