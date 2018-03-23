Меган Маркл продемонстрировала стильный образ в пальто за 750 долларов

Принц Гарри и Меган Маркл путешествуют по Великобритании перед свадьбой

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Getty

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас находятся в предсвадебном путешествии по Велкобритании. Так, будущие супруги прибыли в Лизберн, город в Северной Ирландии. Меган и принц Гарри посетили выставочный центр Eikon Exhibition Centre.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Getty Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Getty Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Getty Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Getty Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP 1/6

Для выхода в свет Меган Маркл облачилась в кремовое пальто от бренда Mackage за 750 долларов, облегающую зеленую юбку-карандаш от Greta Constantine и белый топ от Victoria Beckham, а также коричневые замшевые лодочки на каблуке, к которым Меган в качестве аксессуара выбрала стильную сумочку в тон.

По сообщениям Кенсингтонского дворца, в течение дня принцу Гарри и Меган Маркл предстоят встречи с представителями общественности и молодежью Северной Ирландии. Они также посетят некоторые достопримечательности в городе.

Ранее мы писали о том, что стало известно, каким будет свадебный торт Меган Маркл и принц Гарри. Приготовление свадебного торта было решено доверить кондитеру Клэр Птэк.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл планируют предсвадебное путешествие.

В преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на телеэкраны выйдет фильм, раскрывающий историю отношений будущих супругов. В сети появился первый 20-секундный тизер, в котором показаны сцены из фильма, в том числе первый поцелуй, совместный прогулки и сцена в постели.

Также смотрите видео со всеми подробностями о свадебном платье Меган Маркл: