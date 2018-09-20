Меган Маркл произнесла свою первую речь в качестве герцогини – видео
Герцогиня Сассекская уверенно держалась на публике и не использовала подсказки
Герцогиня Сассекская произнесла свою первую публичную речь в качестве члена королевской семьи, проведя мероприятие, посвященное специальной кулинарной книге, в создании которой она также приняла участие.
На мероприятии ее поддерживали принц Гарри и мать Дория Рэгланд. В течение трех минут герцогиня рассказывала о книге и ее создании, а также о женщинах, которые стали основателями Hubb Community Kitchen – маленькой общей кухни в Лондоне, на которой собиралась женщины из разных культур и готовили пищу для своих семей.
More of the speech The Duchess of Sussex about the #Grenfell cookbook. ‘It’s been a tremendous labour of love’ she said.— Chris Ship (@chrisshipitv) 20 сентября 2018 г.
Prince Harry looked on – proudly... pic.twitter.com/0h8SnPeta9
"Работа над этим проектом в течение последних девяти месяцев стала огромным трудом. На тот момент я только переехала в Лондон и узнала о кухне. Посетив ее, я почувствовала то тепло и доброту, а также атмосферу мультикультурности, которая царила в той маленькой комнате", – начала Меган.
Meghan speak for 3 mins without notes as she thanks the women of #hubbcommunitykitchen for ‘her first project’ pic.twitter.com/wismMJDg9W— Chris Ship (@chrisshipitv) 20 сентября 2018 г.
Она продолжила: "Лично я очень горжусь тем, что живу в этом городе, в котором столько разнообразия. В этой группе состоят женщины из 12 стран. Это замечательно. В предисловии я сказала, что это больше, чем кулинарная книга, и я имею в виду, что сила пищи – это больше, чем просто еда. Когда вы узнаете историю рецепта, вы узнаете человека, стоящего за ним. Это история. Лучше сосредоточиться на том, что нас объединяет, а не том, что нас разделяет. В этом и есть дух единства", – заключила она.
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