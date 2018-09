Меган Маркл произнесла свою первую речь в качестве герцогини – видео

Герцогиня Сассекская уверенно держалась на публике и не использовала подсказки

Герцогиня Сассекская произнесла свою первую публичную речь в качестве члена королевской семьи, проведя мероприятие, посвященное специальной кулинарной книге, в создании которой она также приняла участие.

На мероприятии ее поддерживали принц Гарри и мать Дория Рэгланд. В течение трех минут герцогиня рассказывала о книге и ее создании, а также о женщинах, которые стали основателями Hubb Community Kitchen – маленькой общей кухни в Лондоне, на которой собиралась женщины из разных культур и готовили пищу для своих семей.

More of the speech The Duchess of Sussex about the #Grenfell cookbook. ‘It’s been a tremendous labour of love’ she said.

Prince Harry looked on – proudly... pic.twitter.com/0h8SnPeta9