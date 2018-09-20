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Меган Маркл произнесла свою первую речь в качестве герцогини – видео

Герцогиня Сассекская уверенно держалась на публике и не использовала подсказки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Меган Маркл. Фото: Getty
Меган Маркл. Фото: Getty

Герцогиня Сассекская произнесла свою первую публичную речь в качестве члена королевской семьи, проведя мероприятие, посвященное специальной кулинарной книге, в создании которой она также приняла участие.

На мероприятии ее поддерживали принц Гарри и мать Дория Рэгланд. В течение трех минут герцогиня рассказывала о книге и ее создании, а также о женщинах, которые стали основателями Hubb Community Kitchen – маленькой общей кухни в Лондоне, на которой собиралась женщины из разных культур и готовили пищу для своих семей.

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Меган Маркл, принц Гарри и Дориа Рэгланд
Фото: Getty

"Работа над этим проектом в течение последних девяти месяцев стала огромным трудом. На тот момент я только переехала в Лондон и узнала о кухне. Посетив ее, я почувствовала то тепло и доброту, а также атмосферу мультикультурности, которая царила в той маленькой комнате", – начала Меган.

Она продолжила: "Лично я очень горжусь тем, что живу в этом городе, в котором столько разнообразия. В этой группе состоят женщины из 12 стран. Это замечательно. В предисловии я сказала, что это больше, чем кулинарная книга, и я имею в виду, что сила пищи – это больше, чем просто еда. Когда вы узнаете историю рецепта, вы узнаете человека, стоящего за ним. Это история. Лучше сосредоточиться на том, что нас объединяет, а не том, что нас разделяет. В этом и есть дух единства", – заключила она.

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Меган Маркл с женщинами из Hubb Community Kitchen
Фото: Getty
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Меган Маркл с женщиной из Hubb Community Kitchen
Фото: Getty

Ранее мы писали о том, как Меган Маркл проводит досуг. 

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Источник: "Сегодня"
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