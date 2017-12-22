Меган Маркл против Кейт Миддлтон: сравниваем наряды на портретах в честь помолвки

Кейт и Уильяма в 2010 году фотографировал Марио Тестино

Вчера Кенсингтонский дворец обнародовал официальные портреты принца Гарри и Меган Маркл в честь их помолвки.

"Сегодня" решил сравнить наряды Меган и Кейт на портретах в честь помолвки.

Кейт и Уильям официально объявили о своей помолвке в ноябре 2010-го. Кейт Миддлтон позировала рядом с принцем в скромном кремовом платье с оборками от британского бренда Reiss стоимостью 159 фунтов стерлингов (около шести тысяч гривен).

Меган Маркл выбрала куда более роскошный наряд. Невеста принца Гарри примерила платье от Ralph & Russo с многоуровневой юбкой из тюля и вышивкой.

Стоимость наряда составляет 46 650 фунтов стерлингов (1,7 миллионов гривен). Как сообщает Dailymail, шикарное платье Меган было куплено в частном порядке.

Фото: AFP

Кейт и Уильяма в 2010 году фотографировал Марио Тестино (друг принцессы Дианы), а Меган и Гарри – Алекси Любомирски, один из самых известных британских фэшн-фотографов.

Любомирски известен во всем мире как автор многочисленных обложек для Vogue, GQ и Harper's Bazaar. Ему позировали Шарлиз Терон, Дженифер Лопес, Джулия Робертс, Николь Кидман и многие другие.

Напомним, ранее мы сравнили кольца и наряды Меган Маркл и Кейт Миддлтон во время объявления о помолвке.