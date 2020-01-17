Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции: что это может означать

Супруга принца Гарри попрощалась со своей прислугой

Меган Маркл Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая сейчас находится в Канаде, распустила весь персонал британской резиденции Фрогмор-хаус. Отметим, что после резонансного заявления герцогов Сассекских о сложении полномочий, принц Гарри остался в Лондоне решать все насущные вопросы касательно будущего его семьи.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

По информации издания Daily Mail, управляющего домом и горничную уже переводят на другие должности в пригородную резиденцию королевы Елизаветы II, которая находится недалеко от имения герцогов. Остальным сотрудникам, работающим по найму, уже сообщили об увольнении.

Стоит отметить, что Меган Маркл попрощалась с персоналом, который тщательно подбирала самостоятельно. Более того, теперь все предполагают, что герцогиня и вовсе больше не вернется в Великобританию.

"Работникам уже предлагают другие роли в резиденции. Там постоянно работает небольшой штат прислуги, состоящий из одного уборщика и управляющего домом. Другие приходят тогда, когда нужно. Все это стало для всех настоящим шоком. Они очень гордились тем, что работают на них и живут в Фрогморе", – заявил изданию инсайдер.

Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление относительно дальнейшей судьбы принца Гарри и Меган. Отметим, что на совещании, которое состоялось 13 января, присутствовали – королева Елизавета ІІ, ее сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и Гарри. Меган пожелала не принимать участие в обсуждении ее будущего и даже не вышла на связь по телефону.

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