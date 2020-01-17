Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции: что это может означать

Супруга принца Гарри попрощалась со своей прислугой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая сейчас находится в Канаде, распустила весь персонал британской резиденции Фрогмор-хаус. Отметим, что после резонансного заявления герцогов Сассекских о сложении полномочий, принц Гарри остался в Лондоне решать все насущные вопросы касательно будущего его семьи.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

По информации издания Daily Mail, управляющего домом и горничную уже переводят на другие должности в пригородную резиденцию королевы Елизаветы II, которая находится недалеко от имения герцогов. Остальным сотрудникам, работающим по найму, уже сообщили об увольнении.

Стоит отметить, что Меган Маркл попрощалась с персоналом, который тщательно подбирала самостоятельно. Более того, теперь все предполагают, что герцогиня и вовсе больше не вернется в Великобританию.

Читайте также:
Принц Гарри отказался от друзей из-за Меган Маркл – СМИ

"Работникам уже предлагают другие роли в резиденции. Там постоянно работает небольшой штат прислуги, состоящий из одного уборщика и управляющего домом. Другие приходят тогда, когда нужно. Все это стало для всех настоящим шоком. Они очень гордились тем, что работают на них и живут в Фрогморе", – заявил изданию инсайдер.

Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление относительно дальнейшей судьбы принца Гарри и Меган. Отметим, что на совещании, которое состоялось 13 января, присутствовали – королева Елизавета ІІ, ее сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и Гарри. Меган пожелала не принимать участие в обсуждении ее будущего и даже не вышла на связь по телефону.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Принц Гарри впервые после скандального заявления вышел в свет: фото, видео "Таблоиды убили его мать": известный актер встал на сторону принца Гарри и Меган Маркл Елизавета II отпускает Меган Маркл и принца Гарри: что будет после королевского Megxit
принц Гарри Меган Маркл раскол в королевской семье
Реклама

Новости партнеров

Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Как предотвратить рак: назван способ
Как предотвратить рак: назван способ
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:35Шоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Сегодня, 11:17Fun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

Сегодня, 09:52Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 09:15Техно

Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

Сегодня, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 16:45Fun

Слон разогнал напуганных туристов: курьезное видео

Вчера, 14:53Шоу-бизнес

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

Вчера, 12:08Афиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

Вчера, 08:25Fun

Парень сделал необычное фото на отдыхе в Египте и попал в тюрьму

Вчера, 08:17Fun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:41Психология

Четыре знака зодиака, которых ожидает финансовый успех

15 январяШоу-бизнес

Миша Романова дала понять, какой пластический хирург сделал ей операцию во время беременности

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

15 январяFun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

Новости партнеров

Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Названы самые опасные для здоровья продукты
Названы самые опасные для здоровья продукты
5 действенных способов справиться с аритмией
5 действенных способов справиться с аритмией
10 легких французских фильмов на все случаи жизни
10 легких французских фильмов на все случаи жизни
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати