Меган Маркл обвинила СМИ в написании ложных историй о ней и дезинформации

Меган затронула тему дезинформации в СМИ и того, как это формирует общественное мнение

39-летняя Меган Маркл приняла участие в Саммите самых влиятельных женщин Fortune, который начался вчера. В своем выступлении Меган затронула темы дезинформации в СМИ и того, как это формирует общественное мнение.

Герцогиня Сассекская рассказала, что некоторые факты, которые появлялись о ней в прессе, выходили из-под контроля, что принесло ей много переживаний.

"Если вы оглянетесь на все, что я сказала, и что было названо подстрекательством – то поймете, что люди просто проинтерпретировали сказанное мною. Но если вы прислушаетесь к тому, что я на самом деле говорю – это не вызовет споров", – заявила Маркл.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Преодоление токсичности в Интернете для создания более здоровых сообществ в цифровых пространствах теперь является целью работы Меган и ее мужа, принца Гарри. Через свой новый фонд Archewell Foundation пара работает с другими организаторами и активистами над устранением негативных сторон социальных сетей, от их воздействия на психическое здоровье людей до системных последствий дезинформации на таких платформах, как Facebook. Принц Гарри впервые заявил о токсичном цифровом поведении в 2016 году, когда герцогиня подверглась расистским атакам в интернете.

Обращаясь ко всему, от языка ненависти до того, как платформы социальных сетей формируют жизнь детей и молодых людей, Меган и Гарри надеются продвинуть вперед свою работу по другим вопросам, от гендерного равенства до психического здоровья.

Герцоги Сассекские начали свою работу над этим вопросом в 2020 году, оставив свои должности штатных членов королевской семьи и переехав сначала в Канаду, а затем в Соединенные Штаты.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри потратили самую крупную сумму из королевской казны. Ранее Дональд Трамп язвительно отреагировал на видеообращение Меган Маркл, сказав, что он не ее фанат.

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