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Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

Супруга принца Гарри подписала контракт с пиар-агентством

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри Меган Маркл втайне от Букингемского дворца приняла важное решение – подписала контракт с популярным пиар-агентством, с которым сотрудничали Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Натали Портман, Бен Аффлек и другие звезды Голливуда.

Какую няню Меган Маркл выбрала для Арчи, смотрите в сюжете:

Как пишет The Sun, жена принца Гарри приняла такое решение после шквала возмущений, которые посыпались на ее семью после поездки Меган Маркл и принца Гарри в Ниццу на частном самолете.

"Меган пошла на этот шаг, потому что переживает, что общественность от нее отворачивается", – рассказал инсайдер.

В свою очередь, представителей Букингемского дворца шокировало такое решение герцогини. Более того, они сообщили журналистам, что Меган не советовалась с ними и пренебрегла Сарой Латам – пиар-менеджером королевской семьи, которая специализируется на скандальных обвинениях. В свое времен она сотрудничала с Биллом Клинтоном.

Также недавно сообщалось, что Елизавета II наложила на Меган Маркл очередной запрет.

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Источник: The Sun
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