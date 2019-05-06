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Меган Маркл родила сына: первый комментарий принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила утром 6 мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Принц Гарри прокомментировал рождение сына
Принц Гарри прокомментировал рождение сына
Фото: Getty Images

Утром 6 мая Меган Маркл родила первенца. Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями сына. Пол ребенка стал сюрпризом как для общественности, так и для герцогов Сассекских, которые предпочли не узнавать во время беременности, родится у них мальчик или девочка. 

В сети появился первый комментарий принца Гарри относительно рождения ребенка Меган Маркл:

"У Меган и у меня сегодня родился ребёнок. Это было еще более удивительно, чем я мог себе представить. То, через что проходит женщина, непостижимо", – признается принц Гарри.

На видео видно, что принцу Гарри сложно сдерживать эмоции относительно рождения первенца, похоже, герцог Сассекский счастлив! 

Отметим, ранее все обсуждали информацию о том, что принц Гарри и Меган Маркл не будут афишировать рождение ребенка сразу, однако все произошло иначе.

Ранее Сегодня.Lifestyle показали лучшие образы беременной Меган Маркл, а также поделились распространенными мифами о беременности Меган Маркл.

Смотрите видео о том, что украинский дизайнер шьет наряды для Меган Маркл:

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