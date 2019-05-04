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Меган Маркл родила? В Букингемском дворце дали официальный ответ

В сети считают, что герцогиня Сассекская уже родила первенца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Роды Меган Маркл остаются одной из самых популярных тем для обсуждения в сети. Поклонники королевской семьи уверены, что герцогиня Сассекская уже родила, но скрывает эту информацию от публики. Накануне появилась информация о том, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Кенсингтонский дворец, где находятся под круглосуточной охраной. Чтобы хоть как-то остановить волну слухов, в Букингемском дворце сделали официальное заявление о родах Меган, передает CBS News

"На данный момент королевский ребенок еще не появился на свет", - говорится в сообщении представителей Букингемского дворца. 

Напомним, что Меган Маркл, которая регулярно нарушает правила королевского дома, хотела рожать своего ребенка в собственной резиденции, однако ей запретили это сделать ради безопасности малыша. Супруги Сассекские также заявили, что не намерены позировать с новорожденным на выходе из больницы, чтобы сделать традиционное фото.

Ранее брат герцога Сассекского принц Уильям дал первый комментарий о родах Меган Маркл. На вопрос журналистов о том, когда же родит Меган, будущий дядя ответил, что "понятия не имеет".   

Подробнее о беременности Меган, ее малыше и крестных будущего наследника читайте в этом материале.

Почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы, смотрите в этом видео: 

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