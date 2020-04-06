Меган Маркл станет главной кормилицей в семье – СМИ

Принц Гарри будет жить в США за счет супруги

31 марта 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили свои королевские обязанности и перешли на самообеспечение. Более того, супруги переехали из Канады в Лос-Анджелес, чтобы Меган смогла жить ближе к работе. Известно, что бывшей актрисе предложили сотрудничество крупные компании. Так, герцогиня уже озвучила документальный фильм про слонов, который транслировался на канале Disney+. А вот принц Гарри пока без работы и еще долгое время не сможет обеспечивать семью.

Как рассказала изданию Page Six адвокат миграционной службы, внук королевы Великобритании для официального трудоустройства должен получить грин-карту. По правилам США, чтобы начать работу нужно получить документ, подтверждающий наличие вида на жительство.

Отец Меган Маркл показал всему миру фото обнаженной экс-актрисы. Детали в сюжете:

Процедура получения карты может затянуться на срок больше года. Поэтому герцогине Сассекской придется на время стать главной кормилицей в семье.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри ответили на заявление Дональда Трампа, который отказался оплачивать охрану герцогам.

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