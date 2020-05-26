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СМИ: Меган Маркл убеждена, что в королевской семье возник заговор против нее

Сегодня, 17:49

Инсайдер рассекретил причину отделения Меган и Гарри от монаршей семьи

Меган Маркл верила, что в королевском дворце против нее строился заговор. Из-за этого герцогиня Сассекская и ее муж принц Гарри, недавно отпраздновавшие годовщину свадьбы, приняли решение отказаться от своих королевских привилегий и покинуть Великобританию. Об этом пишут британские СМИ.

"Она была убеждена, что против нее был заговор, и поэтому она изолировала себя, как только они с принцем Гарри переехали во Фрогмор-хаус. Думаю, что она с самого начала чувствовала себя не в своей тарелке. Это не та жизнь, к которой она привыкла и которую хотела", – цитирует слова инсайдера Sunday Times Magazine.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Напомним, что в январе 2020 года Меган Маркл и принц Гарри заявили, что "отделяются" от королевской семьи. Своим решением герцоги Сассекские шокировали как публику, так и Ее Величество. В своем заявлении они отметили, что хотят независимости и намерены самостоятельно зарабатывать деньги себе на жизнь.

Еще тогда в СМИ появилась информация от источника, приближенного к окружению королевской семьи, о том, что члены семьи сами пытались ущемлять Гарри и Меган, которые зачастую шли против мантры "никогда никому не жалуйся и ничего не объясняй". По его словам, атмосфера в королевской семье – очень токсична.

После супруги переехали в Канаду, где находились некоторое время, а затем арендовали дом голливудской знаменитости в Беверли-Хиллз.

Смотрите в сюжете, как принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали первый день рождения сына Арчи:

Ранее Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хищении крупной суммы. Якобы перед переездом в США супруги "выманили" из британской казны деньги.

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