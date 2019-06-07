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Меган Маркл уезжает из Англии – СМИ

Герцогиня планирует вернуться обратно в США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует обратно переехать из Великобритании в США с принцем Гарри и их новорожденным сыном Арчи Харрисоном.

Смотрите также в видео, как Меган Маркл не понравился ремонт в королевской резиденции:

Как сообщает Express с ссылкой на королевского комментатора Роба Шутера, причиной возвращения в США стало желание выйти из тени Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который является вторым в очереди на королевский престол.

"Она не из тех девушек, которые рады, что занимают второе место", – рассказ Шутер.

Именно по этой причине герцоги Сассекские хотят переехать в Америку и быть там "неофициальным королем и королевой". Да и не раз новоиспеченная мама признавалась, что скучает по своей холостяцкой жизни в Америке. 

Ранее мы писали, что брат Меган Маркл заявил, что она испортила его жизнь. По словам Томаса Маркла-младшего, королевская свадьба сестры стала причиной всех его неудач.

Напомним также, что в сети назвали вероятный период, когда может состояться церемония крещения сына Меган Маркл и принца Гарри.

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