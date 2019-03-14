Меган Маркл ушла в декретный отпуск

Меган Маркл находится на восьмом месяце беременности

Герцогиня Сассекская Меган Маркл Фото: AFP

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, у которой могут случиться преждевременные роды, больше не имеет запланированных официальных выходов, поэтому свободно ушла в декретный отпуск. Как сообщает Vanity Fair, первенец 37-летней Меган Маркл и принца Гарри родится примерно в апреле.

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Меган Маркл долго удивляла общественность своей выдержкой и силой воли. Буквально на днях, находясь на восьмом месяце беременности, 37-летняя герцогиня Сассекская посетила Канадский дом в Лондоне на высоких каблуках.

Декретный отпуск не свидетельствует о том, что целый месяц Меган не будет появляться на публике. Жена принца Гарри будет посещать частные встречи, однако, как отметили в Букингемском дворце, официальных мероприятий у нее больше не запланировано. С этого дня 37-летняя герцогиня будет занята подготовкой к родам.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри пополнит королевскую казну.

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