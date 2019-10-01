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Меган Маркл провела лекцию для студентов университета в Африке: главный месседж

Жена принца Гарри подняла тему образования для женщин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Жена принца Гарри Меган Меган, которая по видеосвязи устроила супругу сюрприз, провела лекцию для женщин в университете Йоханнесбурга.

За что жители Африки любят Меган Маркл, смотрите в сюжете:

Отметим, что герцогиня продолжает свой тур в рамках официального визита в Южную Африку, где поднимает важные вопросы феминизма. Во время беседы с преподавателями и студентами экс-актриса отметила важность получения качественного образования для представительниц слабого пола.

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К слову, одним из первых патронажей, которые получила Меган Маркл от королевы Елизаветы II, стала Ассоциация университетов Содружества. Поэтому член королевской семьи так активно выступает за получение образования и устраивает подобные встречи.

Меган Маркл в университете Йоханнесбурга
Меган Маркл в университете Йоханнесбурга
Фото: Getty Images

В свою очередь, студентки университета рассказали герцогине, с какими трудностями им приходится столкнуться, чтобы закончить учебу и получить диплом. Для официального мероприятия супруга принца Гарри надела бюджетное бежевое платье американского бренда Banana Republic за 116 долларов (около 3 тысяч гривен, – Ред.). Свой аутфит бывшая актриса довершила туфлями-лодочками и тонким браслетом от Alemdara за 338 долларов (около 8 тысяч гривен, – Ред.).

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.

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