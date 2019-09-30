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Меган Маркл устроила сюрприз принцу Гарри: видео

Бывшая актриса компенсировала свое отсутствие видеозвонком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:11
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Жена принца Гарри Меган Меган, которая осуществила королевский тур по Южной Африке, удивила своего супруга неожиданным видеозвонком в Skype.

Известно, что недавно наследник британского престола принц Гарри отправился в Малави, где устроил со студентами колледжа Наликуле встречу. Меган Маркл отправиться в поездку с супругом не смогла, поэтому оригинально решила выйти из положения и устроила герцогу сюрприз. Экс-актриса неожиданно для мужа вышла на связь в Skype и присоединилась к беседе.

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Как только студенты увидела Меган на экране, начали в знак приветствия петь песню, а принц Гарри не смог сдержать улыбку. Ко всему, 38-летняя герцогиня поприветствовала всех студентов и извинилась за отсутствие сына Арчи. Оказалось, что малыш сейчас спит – у него дневной сон. Добавим, принц Гарри во время поездки в Малави и Анголу оставил Меган в Африке. Но после видеозвонка герцогиня вылетела навстречу мужу в Йоханнесбург, где семья должна воссоединиться.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.

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