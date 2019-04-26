Меган Маркл уже родила: почему все так считают?

Меган Маркл и принц Гарри не сообщали о рождении ребенка

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Меган Маркл уже родила" – такая новость все активнее обсуждается прессе. Почему публика считает, что Меган Маркл родила первого ребенка? Сегодня.Lifestyle собрали главные аргументы, косвенно подтверждающие пополнение в королевской семье Великобритании.

Беременность и роды Меган Маркл – топ-тема последних месяцев. Не желая привлекать внимание к рождению ребенка, принц Гарри и Меган Маркл, наоборот, интригуют публику еще больше.

Итак, пользователи считают, что Меган Маркл уже родила, потому что:

Пост-благодарность от имени Меган Маркл, принца Гарри и их ребенка

Герцоги Сассекские выразили просьбу, чтобы вместо подарков в честь рождения их первенца, британцы перечислили деньги на счета благотворительных организаций. После этого на официальной странице в Instagram появилась благодарность от имени королевских супругов, а также ребенка Меган Маркл и принца Гарри: "И от имени герцога и герцогини (и малыша Сассекса) мы очень благодарны вам". Но значит ли это, что Меган Маркл уже родила?

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган Маркл отсутствовала на дне рождения королевы Елизаветы ІІ

Логично, что герцогиня не посетила торжество, так как пребывает на девятом месяце беременности. Однако многие заподозрили, что Меган Маркл уже родила и не хочет оставлять малыша. Впрочем, поздравление появилось на странице герцогов Сассекских в Instagram.

Мать Меган Маркл срочно прибыла в Лондон

Дория Рэгланд действительно прилетела к своей дочери, чтобы помочь с малышом. Однако нельзя исключать тот факт, что мать Меган Маркл могла прилететь в Лондон заранее и вместе с королевской семьей ожидает пополнения. Вполне вероятно, что Дория хочет быть рядом с Меган Маркл в самый ответственный момент.

Меган Маркл с матерью Дорией Рэгланд Фото: Getty Images

Последний выход принца Гарри с Кейт Миддлтон

Настоящим удивлением для публики стало появление герцога Сассекского в компании супруги своего брата принца Уильяма. Кейт Миддлтон и принц Гарри посетили торжественную поминальную службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня АНЗАК (день памяти австралийцев и новозеландцев, погибших в войнах). Меган Маркл при этом церемонию пропустила, тем самым подогрев слухи о том, что уже родила первенца.

Меган Маркл и принц Гарри не будут афишировать рождение ребенка

Пожалуй, главный аргумент публики. Герцоги Сассекские заявили, что не будут сообщать о появлении ребенка в день его рождения. Кроме того, Меган Маркл и принц Гарри не планируют позировать фотографам на ступеньках больницы вместе с первенцем. Так, вполне вероятно, что информация о рождении первого ребенка Меган Маркл и принца Гарри поначалу действительно не появится в прессе. А этот факт еще больше подогревает слухи о том, что Меган Маркл уже родила, однако не спешит об этом рассказывать.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Так или иначе, официального сообщения о том, что Меган Маркл уже родила, пока нет. Поэтому информация, которая активно распространяется в сети, не что иное, как слухи.

Отметим, сама герцогиня заявляла, что должна родить в конце апреля, так что пополнение произойдет со дня на день. Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности беременности и будущих (или состоявшихся?) родов Меган Маркл.

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