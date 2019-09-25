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Меган Маркл в Африке показала лицо сына: видео

Улыбчивый малыш охотно позировал перед камерами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Меган Маркл и принц Гарри показали сына Арчи
Меган Маркл и принц Гарри показали сына Арчи
Фото: Getty Images

На третий день своего официального визита в Африку члены королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри вышли на публику со своим четырехмесячным сыном Арчи Харрисоном. До этого момента все два дня наследник престола находился под присмотром няни.

Также узнайте, зачем Меган Маркл недавно ездила к себе на родину – в Нью-Йорк:

Герцоги Сассекские решили дать время малышу для адаптации после длительного перелета и только во время встречи с представителем англиканской церкви в ЮАР – архиепископом Десмондом Туту, известным борцом с апартеидом и лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года, показали лицо Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри показали лицо сына Арчи
Фото: Getty Images
Меган Маркл и принц Гарри показали лицо сына Арчи
Фото: Getty Images
Меган Маркл и принц Гарри показали лицо сына Арчи
Фото: Getty Images
Меган Маркл и принц Гарри показали лицо сына Арчи
Фото: Getty Images
Меган Маркл и принц Гарри показали лицо сына Арчи
Фото: Getty Images
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Ко всему, на фан-страничке королевской семьи в Instagram опубликовали видео, на котором герцоги идут по коридору. Меган Маркл держит годовалого сына на руках, а он в ответ на сюсюканье родителей забавно агукает.

INSTAGRAM

Отметим, что до этого у поклонников лишь раз была возможность разглядеть сына экс-актрисы, когда Меган Маркл и принц Гарри осуществили свой первый выход к журналистам после родов герцогини.

Также напомним, что во время официального визита Меган Маркл и принца Гарри в Африку местные жители прозвали их сына Арчи Харрисона новым необычным именем.

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