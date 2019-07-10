Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

Герцогиня Сассекская не собиралась позировать фотографам

Меган Маркл Фото: instagram.com/meghan_and_harry

6 июля состоялись крестины сына герцогов Сассекских Арчи Харрисона, и королевская семья уже показала фото с торжества. А на днях Меган Маркл заметили на публике с сыном Арчи. Супруга принца Гарри появилась в повседневном наряде и явно не рассчитывала, что ее смогут запечатлеть фотографы.

Меган Маркл и принц Гарри планируют завести собаку. Детали в сюжете:

Стало известно, что Меган Макрл появилась на матче поло в частном клубе Billingbear Polo Club в Уокингеме. Кроме нее, на мероприятии появилась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон со своими детьми, которые тоже попали в объектив.

Меган Маркл с сыном Арчи Фото: instagram.com/meghan_and_harry Меган Маркл с сыном Арчи Фото: instagram.com/meghan_and_harry Меган Маркл с сыном Арчи Фото: instagram.com/meghan_and_harry Меган Маркл с сыном Арчи Фото: instagram.com/meghan_and_harry Меган Маркл с сыном Арчи Фото: instagram.com/meghan_and_harry 1/5

Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри в последнее время предпочитают скрывать от публики свою жизнь. Даже крестины сына герцогов Сассекских прошли в частном порядке и без представителей СМИ. Британцы, мягко говоря, этим не довольны. Многие считают, что раз уж королевская семья живет во многом за счет налогоплательщиков, то должна проявлять уважение к людям, которые финансируют их торжества и ремонт в доме.

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