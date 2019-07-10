Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

Герцогиня Сассекская не собиралась позировать фотографам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:23
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: instagram.com/meghan_and_harry

6 июля состоялись крестины сына герцогов Сассекских Арчи Харрисона, и королевская семья уже показала фото с торжества. А на днях Меган Маркл заметили на публике с сыном Арчи. Супруга принца Гарри появилась в повседневном наряде и явно не рассчитывала, что ее смогут запечатлеть фотографы.

Меган Маркл и принц Гарри планируют завести собаку. Детали в сюжете:

Стало известно, что Меган Макрл появилась на матче поло в частном клубе Billingbear Polo Club в Уокингеме. Кроме нее, на мероприятии появилась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон со своими детьми, которые тоже попали в объектив.

Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
1/5

Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри в последнее время предпочитают скрывать от публики свою жизнь. Даже крестины сына герцогов Сассекских прошли в частном порядке и без представителей СМИ. Британцы, мягко говоря, этим не довольны. Многие считают, что раз уж королевская семья живет во многом за счет налогоплательщиков, то должна проявлять уважение к людям, которые финансируют их торжества и ремонт в доме.

Ранее мы также писали, что Приянка Чопра рассказала о дружбе с Меган Маркл.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как проходят королевские крестины: интересные и неожиданные факты В белом пиджаке и со шляпой: Меган Макрл посетила теннисный турнир Принц Гарри растрогал своей речью касательно отцовства Меган Маркл ограждает сына от общения с дедушкой - СМИ
принц Гарри королевская семья Меган Маркл Арчи Харрисон
Реклама

Новости партнеров

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство
Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство
Алла Пугачева поделилась необычным фото младшей дочери
Алла Пугачева поделилась необычным фото младшей дочери
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 19:02Fun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

Сегодня, 07:27Техно

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

Вчера, 18:21Travel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

Вчера, 15:07Шоу-бизнес

На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

Вчера, 10:54Fun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

Вчера, 08:15Fun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

Вчера, 08:09Wellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

Вчера, 07:35Техно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

8 июляFun

8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 июляТехно

Необузданная мощь: PlayStation 5 раскрыла свои возможности

8 июляFood

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

8 июляШоу-бизнес

"Голос. Діти 5": как прошел финал вокального шоу

8 июляШоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

Новости партнеров

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
В Китае достроили самый большой в мире аэропорт
В Китае достроили самый большой в мире аэропорт
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото
Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото
Новые тренды в окрашивании волос: советы стилиста (фото)
Новые тренды в окрашивании волос: советы стилиста (фото)
Как бороться с тлей и муравьями. Советы дачникам
Как бороться с тлей и муравьями. Советы дачникам
Семь видов продуктов, которые делают кожу красивее
Семь видов продуктов, которые делают кожу красивее
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь