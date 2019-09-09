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Меган Маркл возглавила престижный рейтинг Британии

Супруга принца Гарри добилась расположения общественности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая проигнорировала приглашение Ее Величества в шотландский дворец Балморал, возглавила рейтинг самых социально значимых персон в октябрьском номере британского издания Tatler.

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38-летняя экс-актриса редакторами журнала была названа "социальным альпинистом". Также в издании отмечено, что благодаря браку с принцем Гарри Меган Маркл смогла адаптироваться в королевской семье и тем самым добилась расположения в обществе.

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"Неклассическая сказка с сюжетом "из грязи — в князи". Она была хорошо образована, а ее отец взял премию "Эмми" за отличную режиссуру. Она нашла идеально подходящую для себя роль: женщина со стержнем, которая перетягивает консервативную королевскую семью в XXI век", — написано о герцогине Сассекской в октябрьском рейтинге Tatler.

В рейтинге самых социально значимых персон также вошли: политик консервативной партии Великобритании Джон Беркоу, фотомодель и актриса Джерри Холл.

Ранее скандальный отец Меган Маркл пожаловался на дочь в своем первом после рождения Арчи интервью.

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