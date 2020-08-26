Меган Маркл впервые за долгое время дала интервью и высказалась о переезде в США

Герцогиня Сассекская также пообщалась на тему предстоящих выборов в США

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые за долгое время дала интервью, в котором обсудила права женщин, правительство, важность голосования на выборах (президентские выборы в США пройдут уже в ноябре), а также высказалась о переезде в США из Великобритании вместе с Гарри и их сыном Арчи.

Меган пообщалась с известной американской феминисткой Глорией Стейнем для Makers Women – платформы по расширению прав и возможностей женщин. Полная версия их беседы пока не доступна, однако в Instagram уже появился тизер интервью.

В начале разговора Глория обращается к Меган и поздравляет ее с "возвращением домой".

"Мег, добро пожаловать домой, я так рада, что ты дома", – обратилась к герцогине Глория.

На что Меган Маркл ей ответила: "Спасибо! Я тоже, по многим причинам".

INSTAGRAM

В какой-то момент в кадре появились домашние любимцы Меган и принца Гарри – собаки Пула и Гай. Животные улеглись у ног Маркл.

Меган и Глория также поговорили о важности участия женщин, особенно молодых, в голосовании на предстоящих выборах.

"Люди забывают, как такие женщины, как вы и много других до вас, боролись за то, чтобы мы были там, где мы есть сейчас", – обратилась Маркл к Стейнем.

"Если вы не голосуете, вы не существуете. Единственное место, где мы все равны – кабина для голосования", – ответила Глория.

Неизвестно, где именно проходили съемки интервью, но благодаря присутствию в кадре собак Меган, можно предположить, что это задний двор их с Гарри дома, который они приобрели совсем недавно в Калифорнии за 14,7 млн долларов.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри готовят секретный телепроект в Голливуде.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться