Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл впервые за долгое время дала интервью и высказалась о переезде в США

Сегодня, 10:10

Герцогиня Сассекская также пообщалась на тему предстоящих выборов в США

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые за долгое время дала интервью, в котором обсудила права женщин, правительство, важность голосования на выборах (президентские выборы в США пройдут уже в ноябре), а также высказалась о переезде в США из Великобритании вместе с Гарри и их сыном Арчи.

Меган пообщалась с известной американской феминисткой Глорией Стейнем для Makers Women – платформы по расширению прав и возможностей женщин. Полная версия их беседы пока не доступна, однако в Instagram уже появился тизер интервью.

В начале разговора Глория обращается к Меган и поздравляет ее с "возвращением домой".

"Мег, добро пожаловать домой, я так рада, что ты дома", – обратилась к герцогине Глория.

На что Меган Маркл ей ответила: "Спасибо! Я тоже, по многим причинам".

INSTAGRAM

В какой-то момент в кадре появились домашние любимцы Меган и принца Гарри – собаки Пула и Гай. Животные улеглись у ног Маркл.

Меган и Глория также поговорили о важности участия женщин, особенно молодых, в голосовании на предстоящих выборах.

"Люди забывают, как такие женщины, как вы и много других до вас, боролись за то, чтобы мы были там, где мы есть сейчас", – обратилась Маркл к Стейнем.

"Если вы не голосуете, вы не существуете. Единственное место, где мы все равны – кабина для голосования", – ответила Глория.

Неизвестно, где именно проходили съемки интервью, но благодаря присутствию в кадре собак Меган, можно предположить, что это задний двор их с Гарри дома, который они приобрели совсем недавно в Калифорнии за 14,7 млн долларов.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри готовят секретный телепроект в Голливуде.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Младший брат Кейт Миддлтон о тяжелой депрессии: «Я обязан жизнью моей собаке» «Бил и превратил жизнь в ад»: откровения бывшей жены олигарха, у которого Меган и Гарри купили дом Принц Гарри появится в фильме Netflix о Паралимпийских играх
принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Певица Злата Огневич рассказала об отношениях с тираном
Певица Злата Огневич рассказала об отношениях с тираном
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности

Популярные статьи

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

Вчера, 15:08Food

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 14:13Стиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

24 августаАфиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

24 августаFood

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаFun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

24 августаFun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

24 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

24 августаEvents

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

23 августаШоу-бизнес

Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

Новости партнеров

Умные знаки Зодиака: один из них просто видит всех насквозь
Умные знаки Зодиака: один из них просто видит всех насквозь
Владимир Остапчук снова женится: она сказала «да»
Владимир Остапчук снова женится: она сказала «да»
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Сын Ротару показал всю родительскую любовь одним кадром
Сын Ротару показал всю родительскую любовь одним кадром
Как быстро и вкусно засолить скумбрию: простые рецепты
Как быстро и вкусно засолить скумбрию: простые рецепты
Бубонна чума — як не заразитися, симптоми бубонної чуми
Бубонна чума — як не заразитися, симптоми бубонної чуми
10 жизненных уроков от Саманты Джонс
10 жизненных уроков от Саманты Джонс

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять