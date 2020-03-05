Меган Маркл впервые после раскола в королевской семье прилетела в Лондон: фотофакт

Появление герцогини уже стало сенсацией!

Уже 31 марта 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально отделяются от королевской семьи. Последние месяцы герцогиня провела в Канаде вместе со своим сыном Арчи Харрисоном. Сам принц Гарри уже неделю провел в Британии, выполняя свои последние королевские обязанности. Сегодня, 5 марта, к нему присоединилась и сама Меган.

Так, фотографам удалось запечатлеть бывшую актрису у входа в лондонский отель The Goring Hotel. Ее появление на публике уже стало настоящей сенсацией, ведь британцы не видели Меган Маркл длительное время. Также в объективы камер попал и супруг герцогини – принц Гарри.

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Супруги выглядели весьма счастливыми, несмотря на дождливую погоду. К слову, Маркл появилась в бежевом пальто и по традиции на шпильках.

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Что герцоги делали в этом отеле – неизвестно. Многие предполагают, что супруги предпочли остановиться именно там. Вечером Меган Маркл и принца Гарри ожидают на ежегодной премии Фонда Endeavour — Endeavour Fund Awards.

31 марта принц Гарри и Меган Маркл окончательно сложат полномочия. Подробности в сюжете:

Ранее мы писали о том, что охрана Меган Маркл и принца Гарри удерживается за счет баснословной суммы. На прошлой неделе полиция Канады сделала заявление о том, что прекращает оказывать меры безопасности бывшим герцогам Сассекским с 31 марта.

Уточним, что команда телохранителей из королевской охраны Меган и Гарри уже обошлась налогоплательщикам в 600 тысяч фунтов стерлингов. Это общая сумма заработной платы, сверхурочных, пенсий, перелетов, зарубежных пособий и проживания. Расходы значительно растут, когда супруги находятся за границей.

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