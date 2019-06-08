Меган Маркл вышла в свет после родов: как сейчас выглядит герцогиня

Меган Маркл появилась на торжественном праздновании дня рождения королевы Елизаветы II

Меган Маркл на параде в честь дня рождения Елизаветы II Фото: AFP

Меган Маркл родила первенца принцу Гарри месяц назад. Сегодня, 8 июня, состоялся ее первый выход в свет после родов. Смотрите далее в материале Сегодня. Lifestyle, как сейчас выглядит Меган Маркл.

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Герцогиня Сассекская вместе со своим супругом прибыла на парад в честь празднования дня рождения королевы Елизаветы II. Для торжественного мероприятия бывшая звезда "Форс-мажоров" выбрала темно-синий наряд от Givenchy, дополнив образ шляпкой и клатчем в тон. В качестве аксессуаров Меган выбрала серьги с бриллиантами. Принц Гарри на параде был в традиционной королевской форме.

Меган Маркл на дне рождения Елизаветы II Фото: AFP Меган Маркл на дне рождения Елизаветы II Фото: AFP Меган Маркл на дне рождения Елизаветы II Фото: AFP Меган Маркл на дне рождения Елизаветы II Фото: AFP 1/4

Напомним, что утром 6 мая Меган Маркл родила первенца. Герцоги Сассекские стали родителями сына, о чем во второй половине дня сообщили представители королевской семьи на официальной странице в Instagram. Через два дня счастливые родители рассекретили имя сына. Меган и Гарри назвали своего малыша Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.

Ранее мы писали, что британский журнал Vogue назвал Меган Маркл одной из самых влиятельных женщин Британии.

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