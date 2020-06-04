Едва сдерживала слезы: Меган Маркл записала видео в поддержку протестов в США

Супруга принца Гарри заявила, что не смогла смолчать

Супруга принца Гарри и бывшая американская актриса Меган Маркл не смогла пройти мимо протестов в США. Напомним, что из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией в Миннесоте и во многих других штатах вспыхнули массовые протесты и беспорядки.

Меган Маркл записала видеообращение, которое было показано в рамках виртуальной церемонии вручения дипломов в ее родной католической школе. Супруга принца Гарри, едва сдерживая слезы, призвала выпускников не игнорировать актуальные проблемы и делать все возможное для изменения мира к лучшему.

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Теперь вы можете стать частью этой перестройки. Да, я знаю, люди часто задаются вопросом: "Сколько еще будет реформаций?". Но мы будем перестраивать, перестраивать и перестраивать все до тех пор, пока мир не будет восстановлен, потому что когда разрушается фундамент, мы рассыпаемся вместе с ним... Вы будете испытывать сочувствие к тем, кто не видит мир через ту же призму, что и вы. Потому что благодаря знаниям, полученным в католической школе Непорочного Сердца, вы тоже осознаете, что жизнь темнокожих что-то значит", – заявила Меган выпускникам.

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Экс-актриса призналась, что не сразу решилась высказаться на тему расизма и беспорядков, которые происходят в ее стране. Но она поняла, что просто смолчать не сможет: "Я поняла, что единственное неправильное решение — это молчать. Потому что жизнь Джорджа Флойда имеет значение так же, как и жизнь Брионны Тейлор, Филандо Кастилии и многих других людей, чьи имена мы знаем или даже никогда не слышали".

Тем временем принц Уильям обратился к брату – принцу Гарри – с просьбой вернуться из Лос-Анджелеса в родной Лондон, чтобы обезопасить свою семью.

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