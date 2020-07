Меган Маркл заплатит британскому таблоиду 87 тысяч долларов

Супруга принца Гарри проиграла первое слушание против журналистов

В начале мая стало известно, что жена принца Гарри Меган Маркл проиграла первый суд против британских таблоидов. Теперь бывшая актриса обязана заплатить около 90 тысяч долларов за "судебные издержки", сообщает Page Six.

Напомним, что экс-герцогиня Сассекская судится с издателем Mail on Sunday из-за того, что в газете напечатали ее личное письмо к отцу Томасу Марклу. К слову, это письмо журналистам передал сам отец Меган.

Меган Маркл Фото: Getty Images

По информации СМИ, Меган Маркл согласилась оплатить более 87 тысяч долларов в качестве судебной издержки, которые пойдут на покрытие расходов ее оппонента на подготовку к защите.

При этом суд решил убрать из иска супруги принца Гарри пункт о "бесчестных и недобросовестных намерениях" издателя. Судья заявил, что юридическая сторона не может определить специально или нет журналисты пытались найти что-то в переписке Меган с отцом.

Меган Маркл требует от Associated Newspapers компенсацию за использование частной информации, нарушение авторских прав и нарушение Закона о защите данных в отношении пяти статей: двух в The Mail on Sunday и трех на DailyMail.

Ранее стало известно, что брат принца Гарри отговаривал его жениться на Меган Маркл.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться