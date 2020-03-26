Меган Маркл запретила принцу Гарри встречаться с зараженным отцом – СМИ

Герцог расстроин новостями о болезни принца Чарльза

25 марта Букингемский дворец официально заявил, что у принца Чарльза обнаружили коронавирус. Сын королевы Елизаветы II находится в самоизоляции в одной из комнат замка в Шотландии. Как только принц Гарри узнал о болезни отца, ему захотелось повидаться с ним. Но Меган Маркл категорически запретила это супругу.

Как рассказал инсайдер изданию The Daily Mail, Меган Маркл запретила мужу возвращаться в Великобританию, пока в мире продолжается вспышка коронавируса. На данный момент герцоги Сассекские с годовалым сыном Арчи сейчас находятся в канадском городе Ванкувер. Супруги придерживаются режима карантина и лишний раз не покидают своего поместья.

Больной принц Чарльз вместе со своей женой находится в изоляции в Шотландии. Состояние его здоровья удовлетворительное. Герцогиня Корнуольская Камилла заболевание от мужа не подхватила.

Смотрите в сюжете, чем занимаются звезды на карантине:

Отметим, что в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировались.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться