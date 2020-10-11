Меган Маркл заявила, что была самой затроленной персоной в 2019 году

Герцогиня Сассекская рассказала в подкасте для подростков, как она боролась с троллингом в Сети

Меган Маркл считает, что в 2019 году она была самой затроленной персоной в мире. Об этом герцогиня Сассекская рассказала в подкасте для подростков, посвященному Дню психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября.

Меган Маркл и принц Гарри стали гостями подкаста "Подростковая терапия". В беседе они затронули тему психического здоровья, устранения стигмы вокруг этой проблемы и о том, как современное общество может внести свой вклад в более здоровый мир.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Так, Меган призналась, что после свадьбы с принцем Гарри на нее обрушилась волна критики и троллинга в Сети. Хейт не исчезал даже во время беременности бывшей актрисы.

Маркл отметила, что борется с негативом с помощью личного дневника, в котором она описывает все свои проблемы. А вот принцу Гарри стабилизировать эмоциональное самочувствие помогает медитация.

Почему Меган Маркл поссорилась с Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

Недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри потратили больше денег, чем другие члены королевской семьи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться