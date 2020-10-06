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Меладзе, Якубович и другие знаменитости, устроившие смертельные ДТП

Сегодня, 18:48

Узнайте, кто еще из звезд стал виновником аварий со смертельным исходом

Довольно часто знаменитости попадают в крупные скандалы, которые потом долго обсуждают СМИ и общественность.

Наибольший резонанс в Сети вызывают не самые приятные, и даже страшные поводы, в числе которых – серьезные ДТП с участием звезд.

К слову, сегодня стало известно о том, что финалистка российского "Холостяка" Виктория Короткова насмерть сбила человека.

Сегодня.Lifestyle делятся историей Виктории и других знаменитостей, которые стали участниками ДТП со смертельным исходом.

Виктория Короткова

Авария с участием Виктории произошла ночью, на Кутузовском проспекте в Москве. 39-летний Александр Новиков, перебегая дорогу в неположенном месте, был сбит Коротковой, которая управляла Mercedes Gelandewagen. Как сообщается, девушка не нарушила правила дорожного движения, а мужчину во время движения по трассе она не заметила.

Виктория Короткова
Виктория Короткова
Фото: instagram.com/korotkova_viktoriya

Михаил Ефремов

Этим летом дело актера Михаила Ефремова стало одним из самых обсуждаемых в СМИ – в июне этого года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП в Москве.

Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

Константин Меладзе

В декабре 2012 года недалеко от Киева, двигаясь по Обуховской трассе, Lexus известного продюсера Константина Меладзе насмерть сбил 30-летнюю Анну Пищало. За рулем был сам композитор.

Женщина скончалась на месте. Константин сам вызвал медиков и полицию. Экспертиза показала, что в его крови не было алкоголя.

Меладзе грозило до восьми лет лишения свободы. Но следствие так и не установило, переходила ли женщина в установленном месте или нарушила правила. Считается, что Меладзе нарушил скоростной режим. После аварии композитор перечислил семье погибшей около 30 тысяч долларов, а также ежемесячно переводит им сумму на воспитание детей. На тот момент им было 2 года и 5 лет.

Продюсер и композитор Константин Меладзе
Продюсер и композитор Константин Меладзе
Фото: instagram.com/meladzemusic

Леонид Якубович

Российский телеведущий Леонид Якубович стал виновником смертельной аварии в 2001 году. Под колеса его автомобиля Hyundai Accent попал 30-летний нетрезвый пешеход. Мужчина внезапно выскочил на дорогу, выходя из автобуса. В результате он ударился виском о зеркало автомобиля звезды.

Артиста тогда оправдали, а виновником аварии признали пешехода, но Якубович не раз признавался журналистам, что чувствует свою вину в случившемся.

Леонид Якубович
Леонид Якубович
Фото: instagram.com/yakubovitch

Юлия Райнер

В 2019 году в Москве произошло смертельное ДТП с участием Юлии Райнер, участницы российского шоу "Голос". По словам очевидцев, певица сбила человека на Ленинградском шоссе.

Жертвой оказался 37-летний таксист, который по причине поломки машины вышел из своего авто на проезжую часть, чтобы устранить неполадку. Именно на проезжей части мужчину сбила иномарка, за рулем которой находилась Райнер. От полученных травм водитель скончался на месте. Райнер решила не оказывать пострадавшему никакую помощь и скрылась с места ДТП, но вскоре была задержана полицией.

Недавно "СтарХит" сообщил, что суда над Юлией не было. Артистка отказалась давать показания, заявив, что сидела на пассажирском месте и вообще ничего не помнит о произошедшем.

Юлия Райнер
Юлия Райнер
Фото: instagram.com/julia.rainer_

Напомним, участник "Танців з зірками" Максим Ежов попал в ДТП.

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