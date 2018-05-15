Мелани Гриффит прокомментировала роман дочери Дакоты Джонсон и Криса Мартина

Роман Дакоты и Криса рассекретили в октябре 2017 года

Мелани Гриффит и Дакота Джонсон. Фото: AFP

Одна из самых скрытных пар – актриса Дакота Джонсон и солист Coldplay Крис Мартин, роман которых обсуждают с октября прошлого года, – еще ни разу не комментировала свои отношения и не позировала вместе на официальных мероприятиях.

На днях стало известно, что Крис получил одобрение от матери Дакоты, актрисы Мелани Гриффит. Выступая на завтраке организации Global Gift Foundation USA, Мелани упомянула и о бойфренде дочери: "Я его обожаю! Но сама она не распространяется о своей частной жизни, и я уважаю это".

Роман Дакоты и Криса рассекретили в октябре 2017 года, когда пару заметили вместе в одном из суши-баров.

Как заявил источник издания Entertаinment Tonight, друзья Криса уже успели полюбить Дакоту и заметили, каким счастливым она его делает. Дакота Джонсон уже познакомила своего возлюбленного со своим отцом Доном Джонсоном.

Напомним, звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон появилась на светском мероприятии со своей мамой Мелани Гриффит.







