Мелания Трамп и жена премьер-министра Израиля появились на публике в нарядах одного оттенка

Сегодня, 16:00

В США с официальным визитом побывал премьер-министр Израиля

Мелания и Дональд Трамп. Фото: AFP
Мелания и Дональд Трамп. Фото: AFP

В США с официальным визитом побывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой.

Встречал политика президент США Дональд Трамп, компанию которому составила супруга Мелания.

Мелания Трамп и Сара Нетаньяху появились на публике в нарядах нежно-голубого оттенка.

Сара Нетаньяху выбрала светлое голубое платье, а первая леди США – голубое пальто от Max Mara и лодочки в тон от Christian Louboutin. 

Напомним, Мелания Трамп приехала в Конгресс, где ее супруг – президент США Дональд Трамп, выступил с посланием к народу

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

Недавно 47-летняя Мелания Трамп продемонстрировала яркий комплект. Первая леди США появилась на публике в желтом пальто и свитере от Ralph Lauren, и кожаной юбке с разрезом от Herve Pierre

Ранее Мелания Трамп блистала на публике в трехцветной куртке-бомбере от Amiri, белых джинсах от J Brand и синих лодочках от Christian Louboutin. 
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"Сегодня"

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