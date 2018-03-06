Мелания Трамп и жена премьер-министра Израиля появились на публике в нарядах одного оттенка
В США с официальным визитом побывал премьер-министр Израиля
В США с официальным визитом побывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой.
Встречал политика президент США Дональд Трамп, компанию которому составила супруга Мелания.
Мелания Трамп и Сара Нетаньяху появились на публике в нарядах нежно-голубого оттенка.
Сара Нетаньяху выбрала светлое голубое платье, а первая леди США – голубое пальто от Max Mara и лодочки в тон от Christian Louboutin.
Напомним, Мелания Трамп приехала в Конгресс, где ее супруг – президент США Дональд Трамп, выступил с посланием к народу.
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Недавно 47-летняя Мелания Трамп продемонстрировала яркий комплект. Первая леди США появилась на публике в желтом пальто и свитере от Ralph Lauren, и кожаной юбке с разрезом от Herve Pierre.
Ранее Мелания Трамп блистала на публике в трехцветной куртке-бомбере от Amiri
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