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Мелания Трамп на публике оттолкнула руку супруга: видео

Первая леди США снова показала свое отношение к Дональду Трампу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:04
Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Слухи о том, что в браке первой леди США и президента Дональда Трампа не все гладко, бытуют уже давно. Многие утверждают, что Мелания Трамп ненавидит своего супруга, но согласилась выполнять роль первой леди, дабы не навредить репутации президента. Во время многих совместных выходов на публику госпожа Трамп демонстрировала свое пренебрежение по отношению к главе Америки.

Смотрите видео: Мелания Трамп отправилась в Африку без мужа:

Недавний ее поступок вновь породил массу слухов о кризисе в браке президентской четы. Так, во время матча по американскому футболу – 2020 College Football Playoff National Championship – Мелания и Дональд Трамп вышли на поле, чтобы прослушать гимн. В какой-то момент президент взял за руку супругу, но она достаточно резко выдернула ее.

У пользователей возникла мысль, что Меланию Трамп силой удерживают в Белом доме, поэтому она демонстративно на публике показывает свое истинное отношение к законному супругу.

Ранее мы писали, что оптическая иллюзия с одеждой Мелании Трамп "взорвала" Сеть. Наряд жены президента США заставила пользователей поверить, что она забыла надеть брюки. На опубликованных кадрах видно, что Мелания Трамп одета в короткое зеленое пальто, а ее ноги выглядят голыми.

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