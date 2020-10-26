Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мелания Трамп наняла своего двойника на дебаты супруга: почему все так думают (фото)

Сегодня, 11:36

В Twitter активно постят фото первой леди с хештегом #FakeMelania

Теория о том, что у многих знаменитых людей есть двойники гуляет в Сети уже давно. Меланию Трамп, супругу действующего президента США Дональда Трампа, она не обошла стороной – недавнее появление первой леди на публике во время финальных дебатов мужа с Джо Байденом в Нэшвилле вызвало подозрение у многих.

В Сети стали активно обсуждать тот факт, что Мелания не захотела ехать на дебаты, и отправила на них вместо себя двойника.

Скриншот: Twitter

Поводом к обсуждениям стали фото, сделанные во время появления четы Трампов на лужайке Белого дома. Как пишут некоторые пользователи Twitter, Мелания улыбается на фото, что ей обычно не свойственно. Но это еще нормально, а вот, если присмотреться к снимку, то в чертах лица супруги президента можно увидеть различия. В Twitter пишут, мол, улыбка – не та, да и верхний ряд зубов и губы Мелании на фото отличаются от ее реального облика. Для таких фото даже придумали свой хештег – #FakeMelania.

Скриншот: Twitter

Более того, первая леди не снимала большие темные очки, что тоже натолкнуло многих на мысль – это была вовсе не Мелания!

В Twitter появились десятки коллажей, на которых запечатлены "настоящая" Мелания и якобы ее двойник.

Скриншот: Twitter

Напомним, недавно мы писали о нарядах Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах. Ранее мы сообщали, что наряд Мелании Трамп стал мемом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мелания Трамп вылечилась от коронавируса Мелания Трамп на публике оттолкнула руку супруга: видео Спит отдельно от мужа и расслабляется в джакузи: Мелания Трамп приоткрыла занавес своей жизни
двойники Дональд Трамп Мелания Трамп
Реклама

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда

Популярные статьи

Сегодня, 10:57Fun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

Сегодня, 09:00Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 23:52Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

Вчера, 20:25Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

Вчера, 16:18Шоу-бизнес

"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

Вчера, 14:40Стиль

Желтый свитер и широкие брюки: стильный образ Елены Зеленской на выборах

Вчера, 11:23Шоу-бизнес

Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука (фото)

Вчера, 08:59Events

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Вчера, 08:14Fun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что за праздник и что подарить

24 октябряШоу-бизнес

Макгрегор, Дракула и заботливый отец: мы оценили участников "Холостячки" от 1 до 10

24 октябряШоу-бизнес

Давний знакомый, комики и свадебная машина: как прошел первый выпуск "Холостячки"

23 октябряFun

Лежал в коме с 2005 года. Первая реакция очнувшегося принца попала на видео

23 октябряСтиль

Маша Ефросинина прогулялась в брюках Gucci за 26 тысяч гривен

23 октябряШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как Настя Каменских выглядела в 17 лет (фото)

23 октябряFun

Американский рыбак поймал сома рекордных размеров (фото)

23 октябряШоу-бизнес

47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 23-летним бойфрендом – СМИ

Новости партнеров

Экс-звезда UFC сделала откровенное фото с мужем в душе
Экс-звезда UFC сделала откровенное фото с мужем в душе
Что из средств защиты лучше всего предохраняет от коронавируса
Что из средств защиты лучше всего предохраняет от коронавируса
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Единственную внучку знаменитой артистки избили в Москве
Единственную внучку знаменитой артистки избили в Москве
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять