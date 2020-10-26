Мелания Трамп наняла своего двойника на дебаты супруга: почему все так думают (фото)

В Twitter активно постят фото первой леди с хештегом #FakeMelania

Теория о том, что у многих знаменитых людей есть двойники гуляет в Сети уже давно. Меланию Трамп, супругу действующего президента США Дональда Трампа, она не обошла стороной – недавнее появление первой леди на публике во время финальных дебатов мужа с Джо Байденом в Нэшвилле вызвало подозрение у многих.

В Сети стали активно обсуждать тот факт, что Мелания не захотела ехать на дебаты, и отправила на них вместо себя двойника.

Скриншот: Twitter

Поводом к обсуждениям стали фото, сделанные во время появления четы Трампов на лужайке Белого дома. Как пишут некоторые пользователи Twitter, Мелания улыбается на фото, что ей обычно не свойственно. Но это еще нормально, а вот, если присмотреться к снимку, то в чертах лица супруги президента можно увидеть различия. В Twitter пишут, мол, улыбка – не та, да и верхний ряд зубов и губы Мелании на фото отличаются от ее реального облика. Для таких фото даже придумали свой хештег – #FakeMelania.

Скриншот: Twitter

Более того, первая леди не снимала большие темные очки, что тоже натолкнуло многих на мысль – это была вовсе не Мелания!

В Twitter появились десятки коллажей, на которых запечатлены "настоящая" Мелания и якобы ее двойник.

Скриншот: Twitter

Напомним, недавно мы писали о нарядах Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах. Ранее мы сообщали, что наряд Мелании Трамп стал мемом.

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