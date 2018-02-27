Мелания Трамп появилась на приеме в Белом доме в изысканном платье

В Белом доме прошел ежегодный бал губернаторов, который был приурочен к проблеме безопасности после стрельбы в школе во Флориде.

На одном из самых важных приемов в Белом доме присутствовали главы многих штатов и их супруги. Первая леди США Мелания Трамп появилась на публике в изысканном наряде.

Мелания отдала предпочтение черному платью от Dolce & Gabbana с кружевом, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.

Фото: AFP

Фото: AFP

Напомним, на днях первая леди США Мелания Трамп вместе с супругом Дональдом Трампом приветствовали в Белом доме премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла и его супругу. Для выхода в свет 47-летняя Мелания выбрала черное пальто от Dolce & Gabbana с золотыми деталями. Свой элегантный наряд первая леди США дополнила естественным макияжем и лодочками на высоком каблуке.