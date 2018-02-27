Мелания Трамп появилась на приеме в Белом доме в изысканном платье

Сегодня, 11:00

Мелания отдала предпочтение черному платью от Dolce & Gabbana

Мелания Трамп с мужем. Фото: AFP
Мелания Трамп с мужем. Фото: AFP

В Белом доме прошел ежегодный бал губернаторов, который был приурочен к проблеме безопасности после стрельбы в школе во Флориде.

На одном из самых важных приемов в Белом доме присутствовали главы многих штатов и их супруги. Первая леди США Мелания Трамп появилась на публике в изысканном наряде.

Мелания отдала предпочтение черному платью от Dolce & Gabbana с кружевом, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

Напомним, на днях первая леди США Мелания Трамп вместе с супругом Дональдом Трампом приветствовали в Белом доме премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла и его супругу. Для выхода в свет 47-летняя Мелания выбрала черное пальто от Dolce & Gabbana с золотыми деталямиСвой элегантный наряд первая леди США дополнила естественным макияжем и лодочками на высоком каблуке. 

Ранее Мелания Трамп появилась на публике в трехцветной куртке-бомбере от Amiri, белых джинсах от J Brand и синих лодочках от Christian Louboutin.
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"Сегодня"

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