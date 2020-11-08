Мелания Трамп подает на развод с Дональдом Трампом – СМИ

Супруга Трампа задумалась о разводе после выборов в США

Супруга Дональда Трампа Мелания собирается подать на развод. Вероятно, это может произойти в ближайшее время. По словам инсайдера, Мелания буквально "считает минуты до развода".

Напомним, накануне стало известно, что на президентских выборах в США победил кандидат от демократов Джо Байден. Трамп заявил, что "выборы еще не окончены" и что он намерен оспаривать их результаты в суде.

Как утверждает экс-помощница 50-летней Мелании Трамп – Стефани Волкофф, у президента США и его жены был "деловой брак", а в Белом доме они даже жили в разных комнатах, пишет The Daily Mail.

Мелания и Дональд Трамп Фото: AFP

"Мелания считает каждую минуту, когда он покинет свой пост и она сможет развестись. Если Мелания попытается унизить его и уйдет, пока он на своем президентском посту, он найдет способ наказать ее", – заявила бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман.

При этом Мелания всегда открыто говорила, что с супругом у них отличные отношения. Сам же Дональд Трамп утверждал, что они никогда не спорят и находят общий язык.

Мелания и Дональд Трамп вместе 15 лет. У них есть общий 14-летний сын Бэррон, которому достанется половина состояния родителей в случае их развода, говорит источник.

Ранее мы писали, что Мелания Трамп наняла своего двойника на дебаты супруга.

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