Меланию Трамп громко освистали во время выступления на молодежном саммите: видео

Студенты университета недоброжелательно встретили первую леди США

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Первую леди США Меланию Трамп, которую недавно уличили во лжи, громко освистали во время ее выступления на молодежном саммите в Балтиморе. Отметим, что в последнее время супруга президента Дональда Трампа часто попадает под шквал критики американцев.

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49-летняя первая леди США занимается сейчас вопросом опиоидного кризиса и злоупотребления наркотиками. Однако ее методы борьбы не впечатляют общество. Когда Мелания вышла на сцену Университета Мэриленда, ее освистали. Но госпожа Трамп не растерялась и начала свою речь, которая продолжалась всего шесть минут. Когда первая леди уходила со сцены, молодежь проводила ее криками и свистом.

После того как Мелания Трамп вернулась в Белый дом, она сделала официальное заявление и прокомментировала случившееся.

"Мы живем в демократической стране, и каждый имеет право на свое мнение, но факт в том, что в нашей стране есть серьезный кризис, и я по-прежнему привержена идее информирования детей об опасностях и смертельных последствиях злоупотребления наркотиками", – заявила супруга американского президента.

Ранее мы писали, что оптическая иллюзия с одеждой Мелании Трамп "взорвала" сеть. Наряд жены президента США заставил пользователей поверить, что она забыла надеть брюки. На опубликованных кадрах видно, что Мелания Трамп одета в короткое зеленое пальто, а ее ноги выглядят голыми.

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