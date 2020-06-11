Меленькая репетиция торжества: молодая жена Виктора Павлика поделилась свадебными фото

Певец женился на 25-летней Екатерине Репяховой 29 мая

Известный украинский певец Виктор Павлик и его концертный директор Катерина Репяхова 29 мая тайно поженились. Молодожены расписались в одном из столичных загсов. Из-за пандемии коронавируса паре пришлось перенести свадьбу с 10 июня на август.

Екатерина призналась, что молчала о бракосочетании 12 дней, и это время было для нее по-настоящему тяжелым. Несколько дней назад она даже намекнула подписчикам о том, что Виктор уже ее супруг.

На своей странице в Instagram 25-летняя Екатерина поделилась свадебными фото. Сразу после росписи молодожены поехали на фотосессию, чтобы запечатлеть этот важный для них день.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

"Это событие было маленькой репетицией нашего важного дня – дня свадьбы! Возле нас не было никого, даже платье мне шнуровал муж. P.S. Это не основное мое свадебное платье, главное я храню на церемонию, его никто не видел", – поделилась Екатерина.

Свадьба певца с 25-летней Екатериной Фото: instagram.com/repyahovakate

Более подробно о переносе свадьбы Виктора Павлика смотрите в сюжете:

Отметим, что Виктор Павлик был женат трижды. Младшая на 29 лет концертный директор Екатерина Репяхова стала четвертой женой знаменитости.

До этого жена Виктора Павлика поделилась судьбоносной историей их знакомства.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться