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Меленькая репетиция торжества: молодая жена Виктора Павлика поделилась свадебными фото

Сегодня, 08:02

Певец женился на 25-летней Екатерине Репяховой 29 мая

Известный украинский певец Виктор Павлик и его концертный директор Катерина Репяхова 29 мая тайно поженились. Молодожены расписались в одном из столичных загсов. Из-за пандемии коронавируса паре пришлось перенести свадьбу с 10 июня на август.

Екатерина призналась, что молчала о бракосочетании 12 дней, и это время было для нее по-настоящему тяжелым. Несколько дней назад она даже намекнула подписчикам о том, что Виктор уже ее супруг.

На своей странице в Instagram 25-летняя Екатерина поделилась свадебными фото. Сразу после росписи молодожены поехали на фотосессию, чтобы запечатлеть этот важный для них день.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Это событие было маленькой репетицией нашего важного дня – дня свадьбы! Возле нас не было никого, даже платье мне шнуровал муж. P.S. Это не основное мое свадебное платье, главное я храню на церемонию, его никто не видел", – поделилась Екатерина.

Свадьба певца с 25-летней Екатериной
Свадьба певца с 25-летней Екатериной
Фото: instagram.com/repyahovakate

Более подробно о переносе свадьбы Виктора Павлика смотрите в сюжете:

Отметим, что Виктор Павлик был женат трижды. Младшая на 29 лет концертный директор Екатерина Репяхова стала четвертой женой знаменитости.

До этого жена Виктора Павлика поделилась судьбоносной историей их знакомства.

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