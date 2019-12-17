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"Мелодия нашей души": Тина Кароль подготовила для поклонников особый сюрприз

Украинская певица представил свой аромат духов Tina by Tina Karol

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица, 34-летняя Тина Кароль, которая недавно рассказала о сложном периоде в жизни, подготовила фанатам к новогодним праздникам особый сюрприз. Поп-дива отечественной эстрады выпустила парфюм своего имени под названием Tina by Tina Karol.

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Как указывается на официальной странице певицы в Instagram, презентация духов состоится 19 декабря. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль – это нежный цветочный аромат. На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера.

INSTAGRAM

"Я хотела создать аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки одетые в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. Знаю, как создавать песни, а духи – это мелодия нашей души. Я подумала, что мой первый аромат будет легким, сладким и будоражащим сознание! Кокетство в моде! Такими и вышли духи Tina by Tina Karol", – говорит певица о своем первом аромате.

Духи Tina by Tina Karol
Духи Tina by Tina Karol
Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что выпуск парфюма – это не первые шаги звезды в бьюити-сигменте, Тина Кароль уже выпускала красную помаду. Продукт побил рекорды продаж, и был распродан на концернах певицы всего за пару месяцев, так и не попав в свободную продажу.

Отметим, что в сети обсуждают чувственное выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019, дуэт исполнил лирическую композицию "Домой". Романтики и атмосферы уюта номеру артистов придавали один на двоих микрофон, фонарики в зале и смущенная улыбка Тины. После того, как Дан Балан приобнял Кароль, зал и вовсе взорвался овациями.

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