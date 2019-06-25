MELOVIN, Гайтана и другие звезды высказались о таможенной службе

MELOVIN обхаживает пограничников автографами, а Гайтану не пустили к родному отцу

25 июня – День таможенной службы Украины. Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" узнали у украинских звезд, какие отношения у них сложились с пограничниками. Оказалось, MELOVIN может кому угодно дать полезный совет, а Гайтана имеет большую обиду на представителей таможенной службы.

Кто бы мог подумать, что наши пограничники – настоящие поклонники шоу-бизнеса. Еще бы, ведь на границе любимых исполнителей они встречают гораздо чаще, чем видят по телевизору. Вот и у наших звезд интересных историй хоть отбавляй.

Певец ALEKSEEV часто выступает за границей и не понаслышке знает, какой это стресс, когда утром концерт в одной стране, а вечером – уже в другой.

ALEKSEEV Фото: instagram.com/alekseev_officiel

"Помню, как-то я действительно опаздывал на концерт, стоял на третьей границе. Люди увидели, что я очень переживаю, и говорят мне: "Хорошо, оставьте эти бланки, на обратном пути все заполните", – рассказал ALEKSEEV в эфире "Ранку з Україною".

У Виталия Козловского тоже только приятные воспоминания о пограничниках.

"Я очень благодарен пограничникам за то, что часто, когда они меня видят в аэропортах, могут без очереди куда-то провести. Это для меня большая честь", – поделился Виталий Козловский.

Но не всем так везет. Певица Гайтана как-то попала на довольно суровых таможенников.

Гайтана Фото: instagram.com/gaitanamusic

"Пограничники бывают очень суровыми! Ужас, как я их боюсь! Как-то пришла чуть позже на регистрацию в Конго и меня не пустили на самолет – я летела к папе и так плакала! Я просила, умоляла меня пропустить, говорила, что меня отец встречает. Но нет: "Вы не вовремя...", – вспоминает Гайтана в эфире канала "Україна".

Это просто Гайтана тогда не знала действенного способа прохождения границы, которым пользуется певец MELOVIN.

"Родители везли мне фортепиано через границу. Папа объяснил им, кто я и кому они везут инструмент. На границе с Польшей даже просили автографы – папа раздал их, у него уже были подписаны мной открытки. Поэтому нас не сильно там трогали", – поделился MELOVIN в программе "Ранок з Україною".

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

Но бывают у звезд действительно неудобные ситуации. Светскую львицу Светлану Вольнову сначала не узнали на границе, а потом еще и обвинили в настоящем преступлении.

"Я только сделала себе ботекс и очень счастливая и радостная пошла на таможню. Было это в другой стране. Мне говорят: "Это не ваши фотографии. Здесь женщина выглядит старше, а вы – моложе. Вы, наверное, украли чужой паспорт". Я говорю – нет, это я! Проверили по пальцам – да, это мой документ. Поэтому, такой комплимент мне сделали на таможне", – рассказала Светлана Вольнова.

Группа Rumbero's также частый гость на границе. Музыкантов узнают даже в полном камуфляже.

"Самое главное и самое лучшее – когда ты возвращаешься в Украину и пограничники тебе говорят: "Добро пожаловать домой". Это так круто! И ты понимаешь, что тебя любят и ждут. Поэтому, спасибо всем пограничникам за то, что всегда нас любят и поддерживают!" – говорит Амадор Лопес, участник группы Rumbero's.

Хотя при пересечении границы у наших звезд часто возникают форс-мажорные ситуации и задержки, все равно они искренне любят и уважают представителей этой профессии.

"Мои дорогие пограничники, я всем вам передаю привет! Это люди особой выдержки, особого чувства юмора, и это настоящие смелые украинцы, которые точно патриоты не на словах, а на деле!" – поздравила пограничников Оля Цибульская в эфире "Ранку з Україною".

Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, стало известно, с кем пришел на свадьбу Алины Гросу певец Виталий Козловский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram