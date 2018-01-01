MELOVIN откроет финал Евровидения 2018: текст песни "Under The Ladder"
Финал состоится 12 мая
Представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN откроет финал конкурса, который состоится 12 мая в столице Португалии, Лассабоне. В финале выступят 26 участников.
21-летний MELOVIN представляет Украину с песней Under The Ladder. Во втором полуфинале конкурса он вышел на сцену последним, под номером 18, а в финале будет выступать первым со своим зажигательным номером. Постановщиком выступления 21-летнего артиста стал хореограф Константин Томильченко. Именно он ставил номер для Джамалы, с которым она выиграла Евровидение в 2016 году.
Иностранные зрители уже дали прозвище исполнителю: они называют MELOVIN "поющим дракулой". На конкурсе украинский певец представляет свою песню "Under The Ladder", на которую недавно MELOVIN презентовал клип.
Текст песни Melovin – Under The Ladder:
Curtains down, I'm laughing at the trial
Help me to unravel
Tangle of my innocence inside
Faith's bout to be severed
(Oh oh oh oh)
Won't get any better
(Oh oh oh oh)
Walk under the ladder
Shout out just one reason what's this for
[chorus]
You can see that whatever the weather
That the wind's always there, always fair
(Oh oh oh)
And it has always been now or never
The decision has got to be made
(Oh oh oh)
[verse]
Desperate thoughts, your hope calls you a liar
Fear begins to revel
Nothing but your will sets you on fire
Fire lasts forever
(Oh oh oh oh)
Can't get any better
(Oh oh oh oh)
Dance under the ladder
Шоу окончилось - и я смеюсь над судом.
Помоги мне распутать
Клубок непорочности в моей душе,
Ведь моя вера вот-вот подорвется.
Лучше все равно уже не будет
Так что пройдись под лестницей,
Выкрикивая хотя бы одну причину всего этого...
Видишь – при любой погоде
Всегда есть ветер, попутный ветер.
И всегда существовал закон "сейчас или никогда".
Решение просто необходимо принять.
Мысли отчаяния, даже твоя собственная надежда
заставляет чувствовать себя лжецом,
Страх начинает нарастать.
Ничто, коме твоей силы воли, не даст тебе внутреннего огня -
Огня, который горит вечно.
Лучше все равно уже не будет -
Так что пройдись под лестницей,
Если осмелишься; чего же ты ждешь?
Видишь – при любой погоде
Всегда есть ветер, попутный ветер.
И всегда существовал закон "сейчас или никогда".
Решение просто необходимо принять.
Перевод: amalgama-lab.com