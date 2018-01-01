MELOVIN откроет финал Евровидения 2018: текст песни "Under The Ladder"

Финал состоится 12 мая

MELOVIN. Фото: Getty

Представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN откроет финал конкурса, который состоится 12 мая в столице Португалии, Лассабоне. В финале выступят 26 участников.

MELOVIN на Евровидении-2018 Фото: Getty MELOVIN на Евровидении-2018 Фото: Getty MELOVIN на Евровидении-2018 Фото: Getty MELOVIN на Евровидении-2018 Фото: Getty MELOVIN на Евровидении-2018 Фото: Getty MELOVIN на Евровидении-2018 Фото: Getty MELOVIN на Евровидении-2018 Фото: Getty 1/7

21-летний MELOVIN представляет Украину с песней Under The Ladder. Во втором полуфинале конкурса он вышел на сцену последним, под номером 18, а в финале будет выступать первым со своим зажигательным номером. Постановщиком выступления 21-летнего артиста стал хореограф Константин Томильченко. Именно он ставил номер для Джамалы, с которым она выиграла Евровидение в 2016 году.

Иностранные зрители уже дали прозвище исполнителю: они называют MELOVIN "поющим дракулой". На конкурсе украинский певец представляет свою песню "Under The Ladder", на которую недавно MELOVIN презентовал клип.

Текст песни Melovin – Under The Ladder: Curtains down, I'm laughing at the trial Help me to unravel Tangle of my innocence inside Faith's bout to be severed (Oh oh oh oh) Won't get any better (Oh oh oh oh) Walk under the ladder Shout out just one reason what's this for [chorus] You can see that whatever the weather That the wind's always there, always fair (Oh oh oh) And it has always been now or never The decision has got to be made (Oh oh oh) [verse] Desperate thoughts, your hope calls you a liar Fear begins to revel Nothing but your will sets you on fire Fire lasts forever (Oh oh oh oh) Can't get any better (Oh oh oh oh) Dance under the ladder

If you dare, so what you're waiting for

Перевод песни Melovin – Under The Ladder: