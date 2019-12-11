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MELOVIN ответил на слухи о нетрадиционной ориентации

Певец также вспомнил, как впервые покупал контрацептивы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
MELOVIN
MELOVIN
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, певец MELOVIN признался, был ли у него секс на первом свидании и как он реагирует на слухи о своей нетрадиционной ориентации.

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Журналисты поинтересовались у артиста, помнит ли он, как впервые покупал презервативы. Оказывается, для MELOVIN это было очень волнительно.

"Захожу в магазин, и эта дурацкая ситуация, когда не знаешь, как себя вести, и начинаешь вести себя, как дурак. Купил себе какую-то шоколадку, пельмени, курицу, вермишель быстрого приготовления и надо было как-то незаметно под этот пакет подложить презервативы. Было очень страшно, но я это сделал. Меня так уважали все после этого", – рассказал MELOVIN, добавив, что очень важно использовать средства контрацепции, поэтому он носит презервативы с собой.

MELOVIN
MELOVIN
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Нередко популярным певцам закидают нетрадиционную ориентацию. Но, похоже, эти слухи артиста совершенно не волнуют.

"Да плевать абсолютно. Меня это вообще не смущает", – отметил музыкант. А вот о том, был ли у него когда-то секс на первом свидании, MELOVIN ответил коротко: "Не было".

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Напомним, в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" MELOVIN покажет очень экстремальный номер – артист будет гореть в огненном кольце. Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда шоу приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним также, ранее MELOVIN рассказал, как несколько лет назад его обокрали друзья.

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