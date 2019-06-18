MELOVIN планирует спеть в дуэте с MARUV: подробности
Узнайте, кто из украинских звезд мечтает о коллаборации с эпатажной MARUV
Наиболее обсуждаемая артистка года MARUV дала свой первый сольный концерт в Киеве. Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" узнали, в чем феномен MARUV, и кто из артистов мечтает о творческом союзе с ней.
Смотрите, как прошел сольный концерт MARUV:
На концерте артистки состоялось громкое возвращение единственной украинской мужской группы на каблуках – KAZAKY. Участники коллектива померялись каблуками с MARUV, а также рассказали, что мечтают о дуэте с ней.
"Каблуками померялись – у нее выше. Дуэт мы уже тоже успели обсудить. Это пока секрет, но такие планы есть", – поделился участник группы KAZAKY Олег Жежель.
О дуэте с MARUV мечтает и MELOVIN. Он – поклонник артистки, поэтому, несмотря на гастроли, приехал на ее концерт.
"Мы думали о дуэте и общались по этому поводу, но пока ждем, потому что у Ани очень много работы", – комментирует MELOVIN в эфире телеканала "Україна".
По словам певца, музыкального продюсера телеканала "Україна" Геннадия Витера, MARUV – тот артист, который делает нашу страну узнаваемой.
"Когда узнают, что это сделано в Украине – возникает маленький шок. MARUV одна из немногих, кто делает страну узнаваемой, тем более сейчас обсуждают дуэты с иностранными звездами", – говорит Gena VITER в программе "Ранок з Україною".
Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".
Сегодня.Lifestyle также подготовили масштабный обзор сольного концерта MARUV.
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