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MELOVIN похудел на девять килограммов: как ему это удалось

Долгое время лишний вес мешал артисту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною"", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", MELOVIN признался, как всего за три недели ему удалось привести себя в отличную форму. Долгое время лишний вес мешал артисту. MELOVIN рассказал, как за достаточно короткий период преодолел эту проблему.

Оказывается, 21 день он сидел на детокс-диете. И результат впечатляет – за это время он сбросил девять килограммов.

"Признаюсь, иногда я не могу удержаться и очень прошу свою команду купить мне чего-то, если они едут ко мне на студию. Просто чтобы я мог что-то пожевать", – говорит артист.

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Несмотря на железную волю, отказаться от одной вкусности музыкант не смог.

"Я не отказался от кофе. Понимаю, что мог похудеть еще больше, но мне достаточно", – признался MELOVIN в интервью журналистам программы "Ранок з Україною".

Напомним, вчера, 11 апреля, популярный артист MELOVIN отпраздновал свое 22-летие. Он также рассказал о пикантном подарке от поклонников, который ему однажды подарили.

Всю правду про певца MELOVINа смотрите в сюжете:

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