MELOVIN презентовал новую зажигательную композицию на английском языке

Певец в новой композиции That's Your Role немного отошел от привычного стиля

Представитель Украины на "Евровидении-2018", певец MELOVIN, который ранее озвучил одного из персонажей мультфильма "Монстры на каникулах-3", представил в сети новый трек под названием That's Your Role. Композиция уже опубликована на YouTube-канале исполнителя.

В новом сингле можно заметить, как MELOVIN немного отошел от привычного стиля. Его новая песня звучит очень энергично и зажигательно.

Ранее мы сообщали, что на съемках "Музыкальной платформы Украины" во Львове в рамках национального проекта "Украинская песня / Ukrainian Song Project", певец немного рассказал о своей новой песне. По словам артиста, композиция That's your role рассказывает о людях, которые следуют своим желаниям.

"That's your role – это вызов тем, кто диктует окружающим какие-то свои условия и правила. Это песня о людях, которые стремятся достичь своих целей, поступить так, как хотят они, а не как кто-то продиктует", – отметил певец.

Напомним, мы уже писали об интересных фактах о MELOVIN. Также сообщалось, как иностранцы в соцсетях отзываются о MELOVIN.