MELOVIN прокомментировал номинацию на звание самого красивого мужчины в мире

Артист утверждает, что не считает себя красивым

MELOVIN представил страстный клип на песню "Ти" Фото: instagram.com/melovin_official

Недавно стало известно, что украинский певец MELOVIN попал в топ-100 самых красивых людей на планете, среди которых один – будущий обладатель звания самого красивого человека в мире. Сам MELOVIN утверждает, что красивым себя не считает.

В Киеве состоялись съемки концерта "Музыкальная платформа":

По словам исполнителя, который уже второй год подряд включен в рейтинг топ-100 самых красивых людей планеты, ко всевозможным званиям он относится очень спокойно.

"Кстати, узнал я о том, что попал в рейтинг, от своих фанов – я вообще все от них узнаю, а потом уже и таблоиды подхватили информацию. Мы раньше как-то несерьезно относились к этому, не понимали, что это круто, хотя признаюсь, видеть свою фотографию рядом с такими людьми, как Роберт Паттинсон и Моника Белуччи – очень приятно, – признался MELOVIN. – Я не считаю себя самым красивым, хотя мама говорит, что я красивый – значит, так и есть, мама с папой постарались!".

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

По мнению артиста, куда важнее достижения творческого плана – и уже совсем скоро он планирует удивить зрителей еще больше.

"Сейчас мы готовимся к презентации альбома, которая состоится в октябре. Я доверяю своей команде, но очень люблю контролировать процесс. Кстати, у нас там будет большой рояль, который мы делаем специально для концерта, очень необычный и крутой – вот его точно можно будет включить в топ-100 роялей".

Также на "Музыкальной платформе", которую телеканал "Украина" покажет 12 октября в 23:00, выступят популярные украинские артисты – Олег Винник, Alyosha, Сергей Бабкин, Алина Гросу, Tayanna, ALEKSEEV, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Ранее мы также писали, что MELOVIN представил страстный клип на песню "Ти".

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