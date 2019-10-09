Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

MELOVIN прокомментировал номинацию на звание самого красивого мужчины в мире

Артист утверждает, что не считает себя красивым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:37
MELOVIN представил страстный клип на песню "Ти"
MELOVIN представил страстный клип на песню "Ти"
Фото: instagram.com/melovin_official

Недавно стало известно, что украинский певец MELOVIN попал в топ-100 самых красивых людей на планете, среди которых один – будущий обладатель звания самого красивого человека в мире. Сам MELOVIN утверждает, что красивым себя не считает.

В Киеве состоялись съемки концерта "Музыкальная платформа":

По словам исполнителя, который уже второй год подряд включен в рейтинг топ-100 самых красивых людей планеты, ко всевозможным званиям он относится очень спокойно.

"Кстати, узнал я о том, что попал в рейтинг, от своих фанов – я вообще все от них узнаю, а потом уже и таблоиды подхватили информацию. Мы раньше как-то несерьезно относились к этому, не понимали, что это круто, хотя признаюсь, видеть свою фотографию рядом с такими людьми, как Роберт Паттинсон и Моника Белуччи – очень приятно, – признался MELOVIN. – Я не считаю себя самым красивым, хотя мама говорит, что я красивый – значит, так и есть, мама с папой постарались!".

MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

По мнению артиста, куда важнее достижения творческого плана – и уже совсем скоро он планирует удивить зрителей еще больше.

"Сейчас мы готовимся к презентации альбома, которая состоится в октябре. Я доверяю своей команде, но очень люблю контролировать процесс. Кстати, у нас там будет большой рояль, который мы делаем специально для концерта, очень необычный и крутой – вот его точно можно будет включить в топ-100 роялей".

Также на "Музыкальной платформе", которую телеканал "Украина" покажет 12 октября в 23:00, выступят популярные украинские артисты – Олег Винник, Alyosha, Сергей Бабкин, Алина Гросу, Tayanna, ALEKSEEV, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Ранее мы также писали, что MELOVIN представил страстный клип на песню "Ти".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Не Мальдивы: где Алина Гросу проведет медовый месяц Украинские звезды рассказали, как улыбка им помогает в жизни MELOVIN, Пивоваров и ОNUKA рассказали о своих первых поцелуях
красота рейтинг MELOVIN
Реклама

Новости партнеров

10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:59Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

Сегодня, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

Вчера, 16:03Шоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

Вчера, 11:03Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

Вчера, 10:49Fun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

Вчера, 10:10Fun

Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

Вчера, 04:53Fun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

7 октябряFun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

7 октябряШоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

7 октябряFun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

7 октябряFun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

7 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

7 октябряFun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 октябряШоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

Новости партнеров

София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Пирог с капустой на кефире в духовке
Пирог с капустой на кефире в духовке
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Дочь Поляковой жалуется на свою мать: певица жестко отвечает
Дочь Поляковой жалуется на свою мать: певица жестко отвечает
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Рецепт лечо из красного болгарского перца
"Зачем так себя уродовать?": Ани Лорак "разнесли" в сети